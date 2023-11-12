Xiaomi 14 Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Xiaomi, Çin'deki son etkinliğinde, teknoloji meraklılarının sabırsızlıkla beklediği HyperOS kullanıcı arayüzü ve Xiaomi 14 serisini tanıttı. Bu serinin amiral gemisi Xiaomi 14 Pro, özellik ve tasarım açısından neler sunuyor, gelin bir göz atalım.

Tamamen Titanyum Xiaomi 14 Pro kutu açılımı!

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Xiaomi 14 Pro, 6,73 inçlik 2K çözünürlüğe sahip AMOLED ekranı ile öne çıkıyor. Bu ekran, 1-120 Hz arası değişken LTPO yenileme hızını destekliyor ve Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor. Telefonun ince 1 mm'lik çerçevesi ve 3000 nite varan maksimum parlaklık değeri dikkat çekici. Ayrıca, parmak izi sensörü entegre edilmiş ve IP68 sertifikası sayesinde toz ve suya dayanıklılık özelliği bulunuyor.

Kamera tarafında, Xiaomi 14 Pro'da üçlü arka kamera düzeni bulunuyor ve ön tarafta, önceki modellerde de gördüğümüz delikli ekran tasarımı devam ediyor. Telefonun hem kavisli hem de düz ekran tasarımı olduğunu belirtmek gerek.

Cihaz, gücünü yeni tanıtılan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alıyor. Bu 4 nm işlemci, çeşitli ARM Cortex çekirdekleri ve Ray Tracing destekli Adreno 750 GPU'ya sahip. Yeni işlemci, önceki nesle göre %30 performans artışı ve %20 daha fazla enerji verimliliği sunarken, grafik işleme ve Ray Tracing performansında da önemli iyileştirmeler sağlıyor.

Leica ile devam eden kamera ortaklığı kapsamında, 1 inç Sony IMX9xx 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı ve 50 MP telefoto lensler yer alıyor. Ayrıca değişken diyafram ve 75 mm'ye kadar zoom özelliği bulunuyor. Xiaomi 14 Pro, 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM, 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama ve 4.880 mAh kapasiteli bir pil ile donatılmış. 120W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği sunan telefon, kutudan çıktığı anda HyperOS ile çalışıyor.