Dünyanın en büyük Android akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi, yakın zamanda yeni Xiaomi 14 serisini tanıtacak. Pazara rekabet katacak modeller arasından en çok tepe model olan Xiaomi14 Pro merak ediliyor. Merakla beklenen Xiaomi 14 Pro 'nun temel özellikleri ortaya çıktı.

Dünyanın en büyük Android akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi, yakın zamanda yeni Xiaomi 14 serisini tanıtacak. Pazara rekabet katacak modeller arasından en çok tepe model olan Xiaomi14 Pro merak ediliyor. Merakla beklenen Xiaomi 14 Pro 'nun temel özellikleri ortaya çıktı.

Xiaomi 14 Pro temel özellikleri ortaya çıktı

Xiaomi 14 serisi ile ilgili şimdiye kadar pek çok bilgi ortaya çıktı. Öte yandan marka da modellerin bazı özelliklerini paylaştı. Bu heyecanı giderek artırıyorken Xiaomi 14 Pro ile ilgili bir tanıtım materyalinin görseli ortaya çıktı. Böylelikle telefonun bazı özellikleri gözler önüne serildi.

Xiaomi 14 Pro 'nun ortaya çıkan tanıtım materyaline baktığımızda amiral gemisi akıllı telefonun model numarasının 23116PN5BC olduğu görülüyor. Sızan görsel, cihazın beklendiği gibi Qualcomm'a ait Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alacağını gösteriyor. Bu işlemci henüz çıkmadı ve önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

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Xiaomi 14 Pro 'nun selefi gibi IP68 sertifikasına sahip olacağı bilgisi yer alıyor. Yani toza ve suya karşı dayanıklılığı olacak. Son olarak akıllı telefonun Dolby Vision Atmos, Hi-Res ve Hi-Res Kablosuz ses özelliklerine sahip olacağı bilgisi de sızan tanıtım materyalinde yer alıyor. Model hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmek için geçmiş sızıntılardan yola çıkabiliriz.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 14 Pro, 1 inçlik Sony IMX989 sensörünü kullanan ana kameraya sahip olacak. Marka, yeni telefonlarında Leica tarafından üretilen lensleri kullanacak. Bununla beraber Xiaomi 14 serisi MIUI 15 değil, Android ve Xiaomi Vela tabanlı HyperOS üzerinde çalışacak.

ÖzellikDeğer Model Numarası23116PN5BCİşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 3Suya ve toza karşı koruma: Var (IP68)Kamera1 inçlik Sony IMX989 sensörü, Leica lensSes ÖzellikleriDolby Vision Atmos, Hi-Res, Hi-Res Kablosuzİşletim SistemiAndroid ve Xiaomi Vela tabanlı HyperOS

Xiaomi 14 serisinin önümüzdeki günlerde tanıtılması bekleniyor. Yani geri sayım başlamış durumda. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.