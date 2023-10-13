Xiaomi 14 Pro'nun Tasarımı Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonu Xiaomi 14 Pro'nun tasarımı sızdırıldı. Telefonun dörtlü kamera kurulumu ve delikli ekran tasarımı olduğu belirtiliyor.

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonları Xiaomi 14 serisi için geri sayım resmen başladı. Modellerin 27 Ekim'de vitrine çıkması beklenirken, son dönemde ortaya çıkan sızıntılar sayesinde nasıl bir kullanıcı deneyimi sunacaklarına dair akıllarda herhangi bir soru işareti kalması. Son ortaya çıkan yeni bir rapor, serinin üst düzey özelliklere sahip Pro modelinin görünümünü gözler önüne seriyor.

Xiaomi 14 Pro nasıl görünecek?

91mobiles ve OnLeaks tarafından paylaşılan yeni rapor yaklaşan Xiaomi 14 Pro'nun tasarımını net bir şekilde kullanıcılara sunuyor. Buna göre akıllı telefonda dörtlü kamera kurulumuyla gelecek. Önde ise önceki modellerde de karşımıza çıkan delikli ekran tasarımı yer alıyor. Aynı zamanda ekranın düz bir yapıda olduğunu belirtelim.

Xiaomi 14 Pro'nun 161,6 x 75,3 x 8,7 mm boyutlarında olması bekleniyor. Selefinin 161,6 x 75,3 x 8,7 mm boyutlarında olduğunu göz önüne alırsak, yeni modelde biraz daha küçülme ve kalınlaşma söz konusu olduğunu söyleyebiliriz.

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Geçmiş sızıntılara baktığımızda akıllı telefonun dinamik 1-120 Hz LTPO yenileme hızlarını destekleyen ve 2K çözünürlük sunan 6,7 inç Micro Quad Kavisli C8 panelle gelmesi muhtemel. Gorilla Glass Victus 2 ile korunan cihaz, 3000 nite kadar tepe parlaklığı sunacak ve HDR 10+ gibi özellikleri sunacak.

Akıllı telefon, f/1.4 ile f/4.0 arasında değişen diyafram açıklığına sahip 50 Megapiksel 1/1.28" ana kamera sensörüne sahip olacak. Cihazda kullanılması beklenen değişken diyafram açıklığı özelliğinin şu an için sadece şirketin 13 Ultra modelinde bulunduğunu belirtelim.

Telefonda yer alacak birincil kameranın OIS destekli 1 inç Sony IMX989 sensör olması bekleniyor. Öte yandan iki adet 50 Megapiksellik ultra geniş açı ve telemakro sensörüyle kullanıcı karşısına çıkacak.

Xiaomi 14 Pro'nun Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisine, 24 GB'a kadar LPDDR5x RAM'e, 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanına ve 120W hızlarında şarj olabilen 4.860 mAh'lik pile sahip olması bekleniyor.

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