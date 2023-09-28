Xiaomi 14 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı

Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu Xiaomi 14 Pro'nun tasarımı TechGoing tarafından paylaşılan bir raporla gözler önüne serildi. Cihazın özellikleri ve çıkış tarihi hakkında detaylar da verildi.

Xiaomi, geçen günlerde düzenlediği global lansmanda en yeni 13T ailesini kullanıcılara sundu. Bu noktada uzun bir süredir sızıntılarla gündemden düşmeyen Xiaomi 14 serisine yoğunlaşan Çinli üretici, çok yakında bu modelleri vitrine çıkaracak. Son ortaya çıkan bir rapor ise Xiaomi 14 Pro'nun tasarımını gözler önüne seriyor.

Xiaomi 14 Pro nasıl görünecek?

TechGoing tarafından paylaşılan yeni bir rapor Xiaomi 14 Pro'nun tasarımını gözler önüne seriyor. Buna göre akıllı telefon kamera adası dışında selefine ciddi ölçüde benzerlik gösterecek. Arkada üç kamera ve bir LED flaş karşımıza çıkacak. Cihazdaki sensörlerin Leica imzalı olması öngörülüyor. Ayrıca titanyum alaşımlı çerçevelerle gelmesi ve aynı zamanda uydu bağlantısı desteği sunması bekleniyor.

Akıllı telefon, f/1.4 ile f/4.0 arasında değişen diyafram açıklığına sahip 50 Megapiksel 1/1.28" ana kamera sensörüne sahip olacak. Cihazda kullanılması beklenen değişken diyafram açıklığı özelliğinin şu an için sadece şirketin 13 Ultra modelinde bulunduğunu belirtelim.

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Cihazda kullanılacak ana kameranın OIS destekli 1 inç Sony IMX989 sensör olması muhtemel. Öte yandan iki adet 50 Megapiksellik ultra geniş açı ve telemakro sensöriyle kullanıcı karşısına çıkacak.

Xiaomi 14 Pro'nun 2K çözünürlüklü 120 Hz kavisli AMOLED ekrana, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisine, 24 GB'a kadar LPDDR5x RAM'e, 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanına ve 120W hızlarında şarj olan 4.860 mAh pile sahip olması bekleniyor. Akıllı telefonun kasım ayında tanıtılması bekleniyor.

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