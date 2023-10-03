Xiaomi 14 Pro'nun Ekran Özellikleri Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin geçen hafta kullanıcıların beğenisine sunduğu 13T serisinin ardından ibre uzunca bir süredir iddialarla gündemden düşmeyen Xiaomi 14 serisine çevrildi. Son ortaya çıkan bir rapor serinin üst düzey özelliklere sahip Pro modelinin ekran özelliklerini gözler önüne seriyor.

Xiaomi 14 Pro ekran tarafında neler sunacak?

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Kartikey Singh, yaklaşan Xiaomi 14 Pro modelinin ekran özelliklerini gözler önüne serdi. Buna göre telefon dinamik 1-120 Hz LTPO yenileme hızlarını destekleyen ve 2K çözünürlük sunan 6,7 inç Micro Quad Kavisli C8 panelle gelecek. Gorilla Glass Victus 2 teknolojisiyle korunan model, 1 mm'lik dar çerçeveleriyle dikkatleri üzerine çekecek. 3000 nite kadar tepe parlaklığı sunacak ekranda HDR 10+ gibi özellikler de mevcut olacak.

Akıllı telefon, f/1.4 ile f/4.0 arasında değişen diyafram açıklığına sahip 50 Megapiksel 1/1.28" ana kamera sensörüne sahip olacak. Cihazda kullanılması beklenen değişken diyafram açıklığı özelliğinin şu an için sadece şirketin 13 Ultra modelinde bulunduğunu belirtelim.

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Telefonda yer alacak birincil kameranın OIS destekli 1 inç Sony IMX989 sensör olması bekleniyor. Öte yandan iki adet 50 Megapiksellik ultra geniş açı ve telemakro sensörüyle kullanıcı karşısına çıkacak.

Xiaomi 14 Pro'nun Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisine, 24 GB'a kadar LPDDR5x RAM'e, 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanına ve 120W hızlarında şarj olabilen 4.860 mAh'lik pile sahip olması bekleniyor. Akıllı telefonun kasım ayında tanıtılması bekleniyor.

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