Xiaomi 14 serisi yakında tanıtılacak ve Xiaomi 14 Pro+ modelinin teknik özellikleri sızdırıldı. Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve dörtlü kamera kurulumu bulunacak. Serinin tanıtımı kasım ayında yapılacak.

Merakla beklenen Xiaomi 14 serisi çok yakında tanıtılacak. Dört modele ev sahipliği yapması beklenen seri ile ilgili teknik detaylar da gelmeye başladı. Son olarak Xiaomi 14 Pro+ modelinin teknik özellikleri ortaya çıktı. Peki akıllı telefon kullanıcılara neler sunacak?

Xiaomi 14 Pro+ teknik özellikleri

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, yaklaşan Xiaomi 14 Pro+ modelinin kod adını ve kilit teknik özelliklerini paylaştı. Aurora ismiyle gelecek akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yer alacak.

Cihazda Leica imzasını içeren dörtlü bir kamera kurulumu bulunacak. Selefine benzer şekilde maksimum 120x yakınlaştırma aralığı sunduğu söyleniyor. Kamera konfigürasyonunun 50 Megapiksel ana sensör ve 50 megapiksel periskop telefoto lens içermesi kuvvetle muhtemel. Şu an için diğer sensörlerle ilgili net bir detay mevcut değil.

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Telefon kutudan çıkar çıkmaz MIUI 15 arayüzünü çalıştıracak. Yeni sürümün göze çarpan detaylarından birisi de sistem performansını artırmak ve güç verimliliğini artırmak için tasarlanan ve üçüncü taraf uygulamalar için akıcılıkta %88'lik bir artış sağlayan Photon Engine demek mümkün.

Xiaomi 14 serisinin kasım ayında tanıtılması bekleniyor. Bunun yanı sıra seriye sonradan eklenmesi söz konusu olan Ultra modelinin de çok geçe kalmadan 2024'ün başlarında vitrine çıkması planlanıyor.

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