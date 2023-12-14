Xiaomi 14 Pro Küresel Lansmanda Yer Almayacak

Çin'de tanıtılan Xiaomi 14 ailesi küresel pazara gelmek için hazırlanıyor. Ancak Xiaomi 14 Pro için durum pek öyle gözükmüyor. Sızıntılara göre 14 Pro gerçekleşecek küresel lansmanda bulunmayacak.

Geçtiğimiz haftalarda Çin'de tanıtılan Xiaomi 14 ailesi küresel pazara gelmek için hazırlanıyor. Ancak Xiaomi 14 Pro için durum pek öyle gözükmüyor. Sızıntılara göre 14 Pro gerçekleşecek küresel lansmanda bulunmayacak.

Xiaomi 14 Pro sadece Çin'de mi satılacak?

Xiaomi her yıl yeni serisi modellerini ilk olarak Çin'de tanıtıyor. Ardından birkaç ay sonra küresel lansman ile serinin tüm modelleri dünya pazarına açılıyor. Ekim ayında tanıtılan Xiaomi 14 serisi için de durum böyle olacaktı. Ancak sızıntılar Xiaomi 14'ün küresel lansmanı için kötü bir haber verdi. Görünüşe göre Xiaomi 14 Pro küresel lansmanda olmayacak.

HyperOS'un global versiyonları arasında görünmeyen 14 Pro iddialara göre küresel pazarda satışa sunulmayacak. Şirket tarafından net bir açıklama gelmese de 14 Ultra modelinin gelme ihtimali 14 Pro'nun küresel pazarda satılmama durumunu güçlendiriyor.

HyperOS güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri – Son liste!

Bu durum Xiaomi 14 ailesinin küresel pazara gelmesini bekleyen kullanıcıları üzdü. Xiaomi 14 Pro gibi bir modelin sadece Çin'de tanıtılacak olması pazarda diğer modellerin elini güçlendirecek. Bakalım 14 Pro iddia edildiği gibi küresel lansmanda olmayacak mı?

Xiaomi 14 Pro özellikleri!