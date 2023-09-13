Xiaomi 14 Modellerinin RAM ve Depolama Özellikleri Ortaya Çıktı

Xiaomi, en yeni amiral gemisi serisi olan Xiaomi 14'ün RAM ve depolama özelliklerini açıkladı. Temel varyantında 12 GB RAM bulunan cihaz, yüksek performans sunmayı hedefliyor. Depolama tarafında ise 1TB'a kadar seçenekler sunulacak.

Xiaomi, en yeni amiral gemisiyle birlikte teknik özellikler açısından önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Çin'den gelen son paylaşımlar, Xiaomi 14 modellerinin RAM ve depolama özellikleriyle ilgili ayrıntıları ortaya koydu.

Xiaomi 14, Snapdragon 8 Gen 3 ve 12GB RAM'le sınırları zorlayacak

Xiaomi, amiral gemisi serisi mi 10'dan Xiaomi 13'e kadar son yıllarda 8GB RAM'i benimsedi. Son söylentilere göre Xiaomi, yüksek miktarda bellek kapasitesine sahip cihazlara olan talebi gördükten sonra Xiaomi 14'ün RAM miktarında yükseltmeye gidecek.

Çinli şirket, Xiaomi 14 serisinin temel varyantını 12 GB RAM ile sunacak. Bu gelişme, temel modelin de yüksek RAM kapasitesine sahip olacağını ve performans konusunda üst versiyonlarını takip edeceğini gösteriyor.

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RAM kapasitesiyle birlikte depolama tarafında da bazı değişiklikler bekleniyor. 1TB'a kadar versiyonlar sunulacak olsa da, temel depolama boyutu şimdilik belirsiz. Yani 12 GB RAM + 128 GB veya 12 GB RAM + 256GB depolamadan başlayabilir.

Bildiğiniz üzere son aylarda çıkış yapan Android modelleri, 12GB'dan 24GB'a kadar oldukça yüksek RAM kapasitelerine yer verdi. Xiaomi'nin de Redmi K60 Ultra modeliyle 24GB RAM denemesinde bulunduğunu biliyoruz. Hatta bu cihaz, global pazara 13T Pro olarak sunulacak.

Daha yüksek depolama varyantları, gelişmiş UFS 4.0 depolama birimini de beraberinde getirebilir. Xiaomi 13'ün 128 GB sürümü UFS 3.1 kullanıyordu. İki teknoloji arasında neredeyse iki katlık yazma/okuma hızı farkı olduğunu belirtelim.

Xiaomi 14 serisinin Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle birlikte Ekim ve Kasım ayları arasında tanıtılması bekleniyor.