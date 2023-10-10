Xiaomi 14: Hızlı Şarj Desteği ve Yüksek Performans

Xiaomi'nin son amiral gemisi telefonu olan Xiaomi 14, 90W hızlı şarj desteği ve yüksek performanslı işlemci ile dikkat çekiyor. Ayrıca büyük pil kapasiteleri ve yüksek kaliteli kameralarıyla uzun pil ömrü ve yüksek çözünürlüklü fotoğraf imkanı sunuyor.

Xiaomi'nin son amiral gemisi telefonu olan Xiaomi 14, oldukça etkileyici özelliklere sahip olacak. En dikkat çekici özelliklerden biri, 90W hızlı şarj desteği olacak. Bu, kullanıcıların telefonlarını hızlı bir şekilde şarj edebilmelerini sağlayacak. Ayrıca, standart modelde 4860 mAh, Pro modelde ise 5000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu büyük pil kapasiteleri, uzun pil ömrü ve kullanım süresi sunacak.

Xiaomi 14 nasıl olacak?

Kamera açısından da Xiaomi 14 modelleri iddialı görünüyor. 50 Megapiksel ana kameralar, kullanıcılara yüksek kaliteli fotoğraflar çekme imkanı sunacak. Ayrıca 14 Ultra modeli, 1 inçlik Sony LYT900 ana kamerayla gelecek, bu da daha net ve ayrıntılı fotoğraflar çekme potansiyeli taşıyor.

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İşlemci tarafında Snapdragon 8 Gen 3 kullanılacak ve bu işlemci, yüksek performanslı Cortex-X4 çekirdeği ile hızlı ve akıcı bir deneyim sunacak. Bu nedenle Xiaomi 14, hem şarj hızıyla hem de kamera ve işlemci özellikleriyle dikkat çekecek bir telefon olacak.