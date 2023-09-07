Xiaomi 14 Ailesi İçin Tarih Verildi

Android telefon camiasının lideri haline gelen Xiaomi, yeni modellerini tanıtmak için hazırlanıyor. İşte yüksek özelliklere sahip Xiaomi 14'ün muhtemel lansman tarihi ve bilinen tüm özellikleri.

Xiaomi 14 ailesi için tarih verildi. Android telefon camiasının lideri haline gelen Xiaomi, yeni modellerini tanıtmak için hazırlanıyor. İşte yüksek özelliklere sahip Xiaomi 14'ün muhtemel lansman tarihi ve bilinen tüm özellikleri.

Xiaomi 14 ailesi Kasım'da geliyor!

Ürettiği tüm ürünler ile kullanıcıların beğenisini toplayan Xiaomi, yeni akıllı telefonları ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Xiaomi 13 serisi modellerini piyasaya süren şirket, şimdi Xiaomi 14'ün hazırlıklarını tamamlıyor. Sızıntılar Xiaomi 14 için Kasım ayını işaret ediyor.

Çinli şirket bu yıl 14 serisi modellerini tanıtacak. Özellikle Xiaomi tutkunları tarafından oldukça merak edilen 14 ailesi, bugün sızıntılarla gündeme geldi. Digital Chat Station'ın haberine göre Kasım ayının ilk haftasında tanıtılacak olan yeni Xiaomi modelleri, yine sızıntılara göre yüksek özelliklerle birlikte geliyor.

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24 Ekim'de Qualcomm tarafından tanıtılacak olan Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alan Xiaomi 14 modelleri, 50 Megapiksellik ana kameralar ile gelecek. 14 için 4860 mAh'lik bir batarya kullanmayı tercih eden şirket, bu pili 90W kablolu, 50W kablosuz olarak şarj etmenize olanak sağlıyor. Pro versiyonu ise içerisinde 5000 mAh'lik bir batarya taşırken, 120W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunuyor.

Görünüşe göre Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili ilk telefon modelleri arasında yer alacak olan Xiaomi 14, bu sayede yüksek performans vaat edecek. Cihazın RAM bellek tarafında ne sunduğu bilinmese de, geçen yıl tanıtılan Xiaomi 13'ün 12 GB RAM bellek ile geldiğini söylemekte fayda var. Sizce cihazların Türkiye fiyatları ne kadar olacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.