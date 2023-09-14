Xiaomi 13T ve 13T Pro'nun Fiyatı ve Özellikleri Ortaya Çıktı

Xiaomi yeni amiral gemisi modelleri 13T ve 13T Pro'nun fiyatı, özellikleri ve lansman tarihi ortaya çıktı. İki modelde de 6,67 inç ekran, 5000mAh batarya ve güçlü işlemciler bulunacak.

Xiaomi yeni amiral gemisi modellerini tanıtmak üzere hazırlıklarını tamamladı. Ancak henüz cihaz tanıtılmadan satış sayfası ortaya çıktı. İşte Xiaomi 13T ve 13T Pro'nun ortaya çıkan fiyatı, özellikleri ve lansman tarihi.

Xiaomi 13T ailesi 26 Eylül'de geliyor!

Xiaomi sızıntılara göre 26 Eylül'de gerçekleştireceği bir etkinlikle yeni modelleri 13T ve 13T Pro'yu tanıtacak. Ancak bugün gelen bilgiler zaten 13T ailesinin birçok özelliğini gözler önüne sürüyor. Satış sayfası ile karşımıza çıkan 13T ailesi görünüşe göre özellikleri ile dikkat çekecek.

Ortaya çıkan bilgilere göre iki modelde de 6,67 inç büyüklüğünde ekran kullanan Xiaomi, bu ekranlarda 1220 x 2712 piksel çözünürlük sunacak. 144 Hz yenileme hızına sahip bu ekranlar aynı zamanda alt taraflarında parmak izi sensörüne de yer verecek. Yine iki modelde de 5000mAh batarya, 20 Megapiksellik selfie kamerası, IP68, stereo hoparlör, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.4 gibi donanımlar ve sertifikalar bulunacak.

Gücünü MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9200+ yonga setinden alan Xiaomi 13T Pro, bu işlemcinin yanında 12 GB'a kadar RAM bellek seçeneği sunacak. 512 GB dahili depolama ile gelen 13T Pro, arka tarafında 50 Megapiksellik ana kameraya yer verirken, bu kameranın yanında 12 Megapiksellik ultra geniş açılı sensörü ve 50 Megapiksellik telefoto kamerayı da barındıracak.

Modaya ayak uyduracak: Xiaomi 14 için 12GB RAM sürprizi!

Dimensity 8200 yonga seti ile üst modelinden ayrılan Xiaomi 13T, arka tarafında 50 + 50 + 12 Megapiksellik kamera kurulumunu taşıyor. 8 GB RAM bellek ile işlemcisini destekleyen 13T, 256 GB dahili depolamaya sahip.

Xiaomi 13T ailesinin fiyatı!

Bugün ortaya çıkan satış sayfası tabiki 13T ailesinin fiyatlarını da ortaya koydu. Şirket iki modelden üstün olan 13T Pro için 1015 Dolar fiyat etiketi belirlemiş. 13T modeli ise 713 Dolar fiyat etiketi ile satılıyor. Siz Xiaomi 13T modellerinin fiyatlarını nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.