Xiaomi 13T Serisinin Teknik Özellikleri Belli Oldu

Xiaomi'nin çok yakında kullanıcıların beğenisine sunacağı 13T serisinin standart modeli için teknik özellikler açıklandı. 6,7 inçlik AMOLED ekran, güçlü işlemci, hızlı şarj destekli batarya ve geniş depolama seçenekleri sunan telefonun fiyatı da belirlendi.

Xiaomi'nin çok yakında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı 13T serisi için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak serinin standart modelinin teknik özellikleri belli oldu. Peki Xiaomi 13T teknik özellik açısından neler sunacak?

Xiaomi 13T özellikleri

Xiaomi 13T modelinde 1,5K çözünürlüklü 144 Hz yenileme hızı sunan 6,7 inçlik AMOLED bir panel yer alacak. Aynı zamanda selefindeki gibi ince çerçeveler ve delikli bir ekran bizleri karşılayacak.

Akıllı telefonun işlemcisi henüz belli değil, ancak iddialara göre Dimensity 9200 Plus veya Snapdragon 7 Plus Gen 2'den güç alacak. Öte yandan 67W hızlı şarj destekli 5.000 mAh'lik bir bataryadan beslenecek. 8/12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama opsiyonları da kullanıcılara sunulacak. Fiyat konusunda ise 599 sterlinlik bir etikete sahip olması bekleniyor.

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Pro modeliyle ilgili de çeşitli sızıntılar söz konusu. Amazon İngiltere'de sızdırılan 13T Pro, 12 GB RAM ve 512GB dahili depolama alanına sahip varyant için 799 Sterlin (1015 dolar veya 26 bin TL) olarak fiyatlandırılacak. Bu fiyat, 13T Pro'yu premium bir cihaz konumuna getiriyor. Öte yandan, Xiaomi 13T'nin 599 Sterlin fiyat etiketine sahip olacağı bildirildi.

Şirket, resmi lansman tarihini henüz açıklamadı, ancak 13T modelleri iddialara göre 1 Eylül'de vitrine çıkacak.

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