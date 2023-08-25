Xiaomi 13T Serisinin Standart Modeli Sızdırıldı

Xiaomi, 13T serisinin standart modelini sızdırdı. Üçlü kamera ve 144Hz yenileme hızına sahip OLED ekran gibi özelliklerle gelecek olan Xiaomi 13T, üst düzey bir telefon olacak.

Xiaomi, geçtiğimiz günlerde Çin'de Redmi K60 Ultra'yı görücüye çıkardı. Bu cihazın küresel pazara Xiaomi 13T Pro olarak geleceği söyleniyor. Ancak son olarak 13T serisinin standart modeli sızdırıldı. Üçlü kamerayla gelecek Xiaomi 13T, 144Hz yenileme hızına sahip OLED ekrana yer verecek.

Xiaomi 13T neler vadediyor?

Xiaomi'nin üst seviye pazara hitap edecek yeni modelinden görüntüler geldi. İlginç şekilde İran'dan geldiği belirtilen fotoğraflar, Redmi K60 Ultra'yı andıran bir tasarımı ortaya koyuyor. Bu da 13T ailesinin üst düzey olacağının göstergesi.

Sızıntılara göre 13T; 50 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ultra geniş ve 2 Megapiksel makro olmak üzere üç sensörlü bir modüle sahip olacak. Arka taraftaki bu modülün oldukça büyük olduğunu ve dikdörtgen şekilde tasarlandığını belirtelim. Ekrana gömülü selfie kamerası ise 20 Megapiksel çözünürlüğünde olacak.

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K60 Ultra'ya dayanan Xiaomi 13T'nin diğer özellikleri arasında 144Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç OLED ekran yer alıyor. Dimensity 9200+ yonga setinden gücünü alacak akıllı telefon, 120W hızlı şarj özelliğine sahip 5000mAh bataryadan beslenecek.

Sızdırılan görsellerde 13T, Siyah ve Yeşil renk seçenekleriyle gösteriliyor. Cihazın kutusu da sızdırıldı, ancak kutu içeriği şimdilik belirsiz.

Daha önceki iddialar, Xiaomi 13T serisi 1 Eylül tarihinde küresel olarak tanıtılacağına işaret ediyor. Fiyatlandırma ve Türkiye'ye ne zaman geleceği ise belirsiz. Ancak 13T modelinin 300-400 dolar seviyesinde olması mümkün.

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