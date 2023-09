Xiaomi'nin merakla beklenen telefonları Xiaomi 13T serisinin piyasaya sürülme tarihi gün geçtikçe yaklaşıyor ve her iki telefonun da özelliklerine resmi olmasa da sahibiz. Ancak telefonların renk seçenekleri ve fiyatı daha yeni sızdırıldı. Merakla beklenen serinin görsellerinin ve fiyatlarının sızması elbette kullanıcıları heyecanlandırdı. İşte iki telefonun da renkleri ve özellikleri…

Xiaomi 13T serisinin fiyatı ve renk seçenekleri belli oldu

Xiaomi, 13T serisini 26 Eylül'de Avrupa'da piyasaya sürecek ve ilk defa bir telefonuna 4 işletim sistemi güncellemesi ve 5 yıllık güvenlik güncellemesi verecek. Serinin Xiaomi 13T ve Xiaomi 13T Pro olmak üzere iki modelden oluşacağı da resmi olarak doğrulandı. Gayri resmi olarak, iki telefonun Android 13 tabanlı MIUI 14 ile piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Henüz hiçbir teknik özellik resmi olarak açıklanmadı ancak sızıntılara göre 13T Pro'nun Redmi K60 Ultra'ya benzer olması bekleniyor (ancak tam olarak aynı olması beklenmiyor). Bu, telefonun Dimensity 9200+ yonga setine ve 120W hızlı şarjlı 5.000mAh pile sahip olacağı anlamına geliyor. 13T bunun yerine Dimensity 8200-Ultra ve daha yavaş 67W şarjlı 5.000mAh pil içerecek.

Bunun yanı sıra, iki telefonun da 1.220 x 2.712 piksel çözünürlüğe sahip 6,67 inç 144Hz AMOLED ekran da dahil olmak üzere birçok özelliği paylaşması bekleniyor. İki telefon da 2.600 nitlik gerçekten etkileyici bir tepe parlaklığına sahip olacak. İki telefon da IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip olacak. Ekranlarını da Gorilla Glass 5 koruyacak.

Kameralara ilişkin söylentiler, 13T Pro'nun K60 Ultra'dan ayrıldığı noktalar olarak karşımıza çıkıyor. Her iki telefonun da 50MP ana (IMX707 sensör), 50MP tele kamera (50mm lens) ve 12MP ultra geniş (15mm) ve 20MP selfie modülüne sahip olacağı iddia ediliyor. Resimlerde görüldüğü gibi her iki telefonun kamerası da Leica imzasını taşıyor ve kamera uygulaması her zamanki Leica özellikleriyle birlikte gelecek.

8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip Xiaomi 13T'nin fiyatının 700 Euro olacağı, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip büyük abisi Xiaomi 13T Pro'nun ise 900 Euro'ya mal olacağı bildiriliyor. İki telefonun da Türkiye fiyatı henüz netlik kazanmadı ancak ilerleyen günlerde netlik kazanırsa buna da değineceğiz.

