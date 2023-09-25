Xiaomi 13T Serisi Tanıtımı Yaklaşıyor

Xiaomi, önümüzdeki dönemde peş peşe düzenleyeceği etkinliklerle yeni akıllı telefonlarını hem Çin hem Avrupa hem de diğer pazarlarda tanıtacak. Daha sonra da satışına başlayacak. Merakla beklenen Xiaomi 13T serisi için de nefesler tutuldu. Biz de 26 Eylül saat 15: 00'da Xiaomi'nin resmi sitesi olan mi.com/tr üzerinden gerçekleşecek canlı yayında ShiftDelete.Net Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz ve Samet Jankovic ile tüm gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağız.

Xiaomi 13T serisi hakkında neler biliyoruz? Özellikleri ve fiyatı nasıl olacak?

Öncelikle tanıtım gerçekleşene kadar ortaya çıkan bilgilere kesin gözüyle bakmamamız gerekiyor. Yine de bugüne kadar paylaştığımız bilgilerin birer tahmin değil, sızıntı kaynaklı olduğunu belirtelim. Yani ufak tefek farklılıklar olsa da cihazların tasarımından özelliklerine ve fiyatına kadar birçok veri gün yüzüne çıktı.

Xiaomi Türkiye'nin canlı yayınını izlemek için burayı tıklayabilirsiniz.

Xiaomi 13T modelinde 6,67 inç 144 Hz yenileme hızı ve 1220 x 2712 piksel çözünürlük sunan AMOLED bir panel görmeyi bekliyoruz. Cihaz, MediaTek Dimensity 8200 işlemcisinden güç alacak. Ayrıca en düşük 8 GB RAM + 256 GB versiyonuyla satışa çıkacak. Ek olarak 120W hızlı şarj destekli 5.000 mAh boyutunda bataryayla geleceğine de söyleyelim.

Cihazın arka tarafında Optik Görüntü Sabitleme (OIS) özellikli Leica imzalı 50 Megapiksel ana kamera, 50 Megapiksel telefoto (2x) ve 12 Megapiksel ultra geniş açı kameraları bulunacak. Ön kısımda ise 20 Megapiksel özçekim kamerası olacak. Video tarafında ise 4K 30 FPS sunulması bekleniyor.

Çift SIM kart yuvasıyla birlikte gelecek olan Xiaomi 13T, kutudan Android 13 işletim sistemini kullanan MIUI 14 arayüzüyle çıkacak. USB-C, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve NFC gibi kablosuz bağlantıları da destekleyecek. Ayrıca suya ve toza dayanıklılık için IP68 sertifikasının olacağını da biliyoruz.

Bununla birlikte ortaya çıkan yeni sızıntıların Xiaomi 13T ve abisi 13T Pro'nun bazı özelliklerinin beklediğimizden daha farklı olabileceğini öne sürüyor.