Xiaomi 13T Serisi Tanıtıldı: İşte Kutu Açılımı

Xiaomi, bugün düzenlediği etkinlikte Xiaomi 13T serisini tanıttı. Seride yer alan Xiaomi 13T modelinin kutu açılımı videosu ile karşınızdayız. Cihazın özellikleri ve renk seçenekleri de açıklandı.

Ülkemizde de birçok kişi tarafından takip edilen Xiaomi, önemli işlere imza atmaya devam ediyor. Şirket, bugün düzenlediği etkinlikte Xiaomi 13T serisini tanıttı. Seride yer alan Xiaomi 13T modelinin kutu açılımı videosu ile karşınızdayız.

Xiaomi 13T kutu açılımı!

Xaiomi, uzun zamandır Leica ile güçlü kameralar hazırlıyor. Sadece amiral gemisi serisinde gördüğümüz ortaklık artık T serisinde de kendine yer buluyor. Cihazın arka paneline baktığımızda kare tasarıma sahip üçlü bir kamera dizilimi görüyoruz.

f/1.9 diyafram açıklığı sunan 1/1.28 inçlik OIS destekli 50 Megapiksel bir ana kameraya 50 Megapiksel telefoto ve 12 Megapiksel ultra geniş açı sensörü eşlik ediyor. Ön panelin üzerine nokta şeklinde yerleştirilmiş 20 Megapiksellik f/2.2 diyafram aralığına sahip bir özçekim kamerası yer alıyor.

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Xiaomi cihazının ön paneline baktığımızda 6.67 inç 144 Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunan CrystalRes AMOLED ekranı görüyoruz. 1200 nite kadar yüksek parlaklık modu ve 68 milyar renkle yüzde 100 DCI-P3 renk gamutu sunuyor. Aynı zamanda Dolby Vision ve HDR10+ desteği de bulunuyor.

Kutudan Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzüyla çıkacak model, 8GB ve 12 GB LPDDR5 RAM seçenekleri sunacak. Bu RAM kapasitelerine 256GB UFS 3.1 depolama alanı eşlik ediyor. 67W ile şarj olabilen 5.000 mAh'lık bir bataryaya sahip olan cihazın işlemci koltuğunda ise işlemci MediaTek Dimensity 8200-Ultra yer alıyor. Xiaomi 13T modeli yeşil, siyah ve mavi renk seçenekleriyle raflardaki yerini alacak.