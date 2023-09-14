Xiaomi 13T Serisi Avrupa ve Çin Versiyonları Arasında Farklılık Gösterecek

Xiaomi 13T serisinin Avrupa ve Çin versiyonları arasında önemli bir fark olduğu ortaya çıktı. Avrupa versiyonunda Leica kameralarının bulunacağı serinin diğer özellikleri de sızdırıldı.

Uzunca bir süredir sızıntılarla gündemden düşmeyen Xiaomi 13T serisi için geri sayım başladı. 26 Eylül'de vitrine çıkması beklenen telefonların son olarak satış sayfaları bile sızdırıldı. Bu sayede teknik özellik ve tasarım gibi konularda nasıl bir kullanıcı deneyimi sunacaklarına dair çok fazla soru işareti yok. Son ortaya çıkan bir rapor, Xiaomi 13T'nin Avrupa ve Çin versiyonları arasında önemli bir fark olacağını gözler önüne seriyor.

Globaldeki kullanıcılar Leica kameralı özel bir Xiaomi 13T alacak

Xiaomi 13T ailesinin daha önce sızdırılan görsellerinde yalnızca Pro modelinde Leica imzası vardı. Hatta geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan serinin standart modelinin kutu açılış videosunda da bu ibareye denk gelmedik.

Kısa süre önce paylaşılan yeni render görsellerindeyse standart model dahil tüm seride Leica imzası yer aldı. Sektörde sızıntılarıyla bilinen Xiaomiui'ye göre bunun nedeni Xiaomi 13T'nin Çin versiyonundan farklı olarak globale Leica kameralarıyla gelecek olması. Bu da akıllı telefonun renk işleme ve filtreler gibi Leica ile ilgili özellikleri yalnızca Avrupa'daki kullanıcılara sunacağı anlamına geliyor.

144Hz ekran ve Dimensity 9200 Plus: Xiaomi 13T serisinin satış sayfası sızdı!

Xiaomi 13T modelinde 6,67 inç 144 Hz yenileme hızı ve 1220 x 2712 piksel çözünürlük sunan AMOLED bir panel yer alacak. Telefonda MediaTek Dimensity 8200 işlemcisi mevcut olacak. Bunun yanı sıra 8 GB RAM + 256 GB versiyonuyla satışa çıkacak. Ayrıca 120W hızlarında şarj olan 5000 mAh'lik bir pilden beslenecek.

Cihazda Optik Görüntü Sabitleme (OIS) özellikli bir Leica 50 Megapiksellik ana kamera, 50 Megapiksel Leica 2x telefoto, 12 Megapiksel ultra geniş açılı lens ve 20 Megapiksel selfie kamerası mevcut. Tüm bunların yanı sıra 4K 30 FPS video kaydı yapabiliyor.

13T, çift SIM kart yuvasıyla birlikte gelecek ve Android 13'ü çalıştıracak. USB-C, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve NFC gibi kablosuz bağlantıları da destekleyecek. Telefon, suya ve toza dayanıklılık için ise IP68 standardının mevcut olacağını belirtelim.

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