Akıllı telefon dünyasında önemli bir kesime hitap eden Xiaomi, 13T serisi için son dokunuşları gerçekleştiriyor. Serinin çıkış tarihi sızdırıldı ve 1 Eylül'de Avrupa'da sahne alacak. Serinin en güçlü modeli olan Xiaomi 13T Pro, MediaTek Dimensity 9200 Plus işlemcisini kullanacak. Fiyatlarıyla ilgili detaylar da açıklandı.

Akıllı telefon dünyasında önemli bir kesime hitap eden Xiaomi, 13T serisi için son dokunuşları gerçekleştiriyor. Toplamda dört modele ev sahipliği yapması beklenen serinin çıkış tarihi sızdırıldı. İşte ayrıntılar…

Xiaomi 13T serisi, 1 Eylül'de piyasaya sürülecek

Xiaomi, Redmi K60 serisini bu ayın sonunda Çin'de tanıtacak. Serinin Avrupa pazarındaki ismi olan Xiaomi 13T ise birkaç gün sonra sahne alacak. Serinin ekim ayında sahne alması bekleniyordu. Ancak 4gnews tarafından ortaya çıkarılan bir rapora göre Xiaomi 13T serisi, 1 Eylül'de Avrupa'da sahne alacak.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre serinin en güçlü oyuncusu olan Xiaomi 13T Pro MediaTek Dimensity 9200 Plus işlemcisini kullanacak. 4 nm mimariye sahip işlemci, 1x 3.0 GHz ARM Cortex-X3, 3x 2.85 GHz ARM Cortex-A715 ve 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Immortalis-G715 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Kutudan Android 13 tabanlı MIUI 14 ile çıkması beklenen Xiaomi modeli, ön panelinde 6.67 inç boyutunda 144Hz AMOLED bir ekrana yer veriyor. 5.000 mAh bataryadan güç alacak cihaz, 120W hızlı şarjı destekliyor.

Öte yandan serinin fiyatlarıyla ilgili detaylar da gün yüzüne çıktı. Xiaomi 13T Pro, 12GB RAM ve 512GB dahili depolama alanına sahip en yüksek versiyonu 1015 dolar olarak fiyatlandırılacak. Serideki standart model Xiaomi 13T'nin ise 760 dolardan satışa sunulması bekleniyor.