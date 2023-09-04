Xiaomi 13T Pro Tasarımı ve Özellikleri Sızdırıldı

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi 13T Pro'nun 1 Eylül tarihinde tanıtılması bekleniyordu. Ancak beklenen olmadı ve Xiaomi hayranları da bu yeni amiral gemisini beklemeye başladı. Yeni ortaya çıkan sızıntılarda ise Xiaomi 13T Pro tasarımı ve tanıtım tarihi ortaya çıktı. Sızıntıda Xiaomi 13T Pro özellikleri de tam anlamıyla paylaşıldı.

Xiaomi 13T Pro tasarımı, tanıtım tarihi ve tüm özellikleri sızdı

Çinli teknoloji devinin T serisi efsanesi devam ediyor. Yılın başına doğru tanıtılan Xiaomi 13 serisi sonrası şimdi de 13T serisi karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Son ortaya çıkan bilgilere bakılırsa Xiaomi 13T Pro ve serinin diğer üyeleri 16 Eylül tarihinde karşımıza çıkacak. Her ne kadar resmi bir açıklama olmasa da son ortaya çıkan sızıntılar bu yönde.

iPhone 15 lansmanının hemen sonrasına gelen bu tarih öncesi amiral gemisi modelin tüm özellikleri de ortaya çıktı. Buna göre şimdiye kadar ilk defa 13T Pro'da yer alan devasa Leica kamerayı görmüş olduk. Bu sızıntıya göre Xiaomi 13T Pro'nun mavi, yeşil ve siyah olmak üzere üç renk seçeneği ile karşımıza çıkacak.

Xiaomi 13T Pro kamera özellikleri ise sırasıyla şu şekilde karşımıza çıkıyor. Üç arka kamera kurulumu ile gelen modelde 50 Megapiksel Sony IMX707 sensörüne sahip ana kamera f/1.9 diyafram açıklığına sahip. Aynı zamanda bu kamera OIS şle karşımıza çıkıyor. İkinci kamera ise Ultra geniş bir lense sahip ve 13 Megapiksel çözünürlükte. Bu kameranın diyafram açıklığı ise f/2.2. Üçüncü arka kamera ise 50 Megapiksel çözünürlüğünde telefoto özelliğine sahip. Ön kamera tarafında ise 20 Megapiksel çözünürlüğe sahip Sony IMX596 sensör karşımıza çıkıyor.

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İşlemci tarafında ise beklendiği gibi Xiaomi 13T Pro akıllı telefon, MediaTek Dimensity 9200 Plus işlemciyle karşımıza çıkacak. 4 nm mimariye sahip işlemci, 1x 3.0 GHz ARM Cortex-X3, 3x 2.85 GHz ARM Cortex-A715 ve 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Immortalis-G715 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Depolama tarafında ise 12 GB veya 16 GB RAM arasında seçim yapma olanağı ve 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahil olmak üzere çeşitli depolama seçenekleri yer alacak.

Xiaomi 13T Pro özellikleri ve tasarımı sizce nasıl? Yorumlarınızı bekliyoruz