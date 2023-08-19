Xiaomi 13T Pro Tasarımı Sızdırıldı

Xiaomi'nin 1 Eylül tarihinde gerçekleşecek lansmanında tanıtılması beklenen Xiaomi 13T Pro'nun tasarımı sızdırıldı. Cihaz, Redmi K60 Ultra'ya benzer bir tasarıma sahip. Siyah ve mavi renk seçenekleri bulunan cihazın özellikleri de açıklandı.

Xiaomi'nin 1 Eylül tarihinde gerçekleşteceği lansmanla birlikte tanıtılması beklenen yeni akıllı telefon modeli Xiaomi 13T pro ile ilgili yeni bir sızıntı aktarıldı. Söz konusu sızıntı, cihaz tasarımını gözler önüne seriyor. İşte detaylar

Xiaomi 13T Pro, Redmi K60 Ultra'ya çok benziyor

Bugün sızdırılan görüntülerle birlikte Xiaomi'nin yeni telefon modelinin tasarımı net bir şekilde görülebiliyor. Özellikle arka kısımdaki görüntüsü Redmi K60 Ultra ile son derece benzer bir yapıda olan cihaz, bu kısımda sadece minimal farklara sahip.

Sızıntılarda; "zarif siyah" ve "canlı açık mavi" olmak üzere iki farklı renk seçeneği net bir şekilde görülebiliyor. Siyah modelin modern bir cam arka yüze sahip olması beklenirken, mavi modelin deri görünümlü olduğu fark edilebiliyor.

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Şu ana dek aktarılan diğer sızıntılara göre Xiaomi 13T Pro, 6.67 inçlik bir OLED ekranla birlikte tanıtılacak. 1,5K'lık bir çözünürlük ve 144 Hz'lik bir yenileme hızına sahip olacak olan bu ekran, başarılı bir görüntü performansı sunacak.

50 megapiksellik bir ana kamera olan Sony IMX707 ve 20 megapiksellik bir ön kamera olan Sony IMX596'den güç alması beklenen cihaz, kaliteli görüntüler kaydedebilecek. Cihazın diğer teknik özelliklerini, aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.