Xiaomi 13T Pro Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu

Xiaomi, yeni amiral gemileri 13T ve 13T Pro'yu tanıttı. Xiaomi 13T Pro, uzun pil ömrü, 144 Hz ekran yenileme hızı ve Leica iş birliği ile dikkat çekiyor. Teknik özellikleri ve fiyatı da açıklandı.

Xiaomi, yeni amiral gemileri 13T ve 13T Pro'yu bugün tanıttı. Çin teknoloji devinin (sadece 'akıllı telefon devi' demek hafif kalır) yeni amiral gemilerinden daha üst düzey olanı Xiaomi 13T Pro'nun teknik özellikleri ve fiyatı da belli oldu. Dilerseniz vakit kaybetmeden gelin beraber göz atalım.

Uzun pil ömrüyle desteklenen üst düzey performans: Xiaomi 13T Pro

Tasarım konusunda Meadow Green, Meadow Black ve Alpine Blue olmak üzere 3 renk seçeneği sunan Xiaomi 13T Pro'nun her ne kadar arka paneldeki kamera yerleşimi tartışma konusu olsa da performansının üst düzey olduğu aşikar.

Xiaomi 13T Pro'nun en çok reklamını yaptığı taraf ise Leica ile olan iş birliği. Şirket, bu sene artık 'Xiaomi cihazların kameraları ne olursa olsun suratımız pudralı gibi fotoğraf çekiyor' kanısını kırmaya ant içmiş. Dolayısıyla cihazda profesyonel kamera özellikleri bulunan lensler bulunuyor.

120W hızlı şarj desteğiyle sadece 19 dakikada %100 şarj kapasitesine ulaşabilen 5.000 mAh'lik bataryası, Xiaomi 13T Pro'da aralıksız 17 saat video izleyebilmenizi sağlıyor. 144 Hz ekran yenileme hızına sahip AMOLED ekranı sayesinde bu videoları cam gibi izleyebiliyorsunuz.

144 Hz OLED ekran ve OIS kamera: Xiaomi 13T tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı!

Xiaomi 13T Pro teknik özellikleri:

KategoriÖzellikler MalzemeCorning Gorilla Glass 5 ön cam, cam arka panelSu ve Toz DayanıklılığıIP68Ana Kamera50MP, f/1.9, 1/1.28" sensör boyutu, OISGeniş Açı Kamera12MP, f/2.2Telefoto Kamera50MP, f/1.9Ön Kamera20MP, f/2.2Video Kaydı8K (24fps), 4K (30fps), 10-bit LOG, HDR10+Ekstra Kamera Lensleri35mm Belgesel, 50mm Swirly bokeh, 90mm Yumuşak netlemeEkstra Kamera StilleriLeica Otantik Görünüm, Leica Canlı GörünümTip6,67 inç CrystalRes AMOLEDÇözünürlük2712 x 1220, 446 ppiYenileme Hızı144HzParlaklıkHBM 1200 nits (tipik), 2600 nits (maksimum)Renk GamıDCI-P3CPUMediaTek Dimensity 9200+, 4nm üretim süreciGPUArm Immortalis-G715RAM ve Depolama12GB + 256GB, 12GB + 512GB, 16GB + 1TBİşletim SistemiMIUI 14 tabanlı Android 13Pil Kapasitesi5.000mAhHızlı Şarj120W HyperChargeHoparlörlerÇift hoparlör (Stereo)Ses TeknolojisiDolby AtmosSIM KartÇift SIM (Nano-SIM, çift bekleme)Wi-FiWi-Fi 7NFCDestekleniyorBluetoothBluetooth 5.45GNSA + SA destekli, n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/75/77/784GLTE FDD/TDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/ 18/19/20/25/26/28/32/663GWCDMA: 1/2/4/5/6/8/192GGSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz

Xiaomi 13T Pro fiyatı:

13T Pro'nun 512 GB Depolamalı ve 12 GB RAM'li modeli, 33.599 TL'ye satışa çıkacak. Dilerseniz cihazın resmi Türkiye satış sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.