Xiaomi'nin yeni akıllı telefon serisi olan 13T'nin üst düzey modeli olan 13T Pro'nun teknik özellikleri açıklandı. MediaTek Dimensity 9200 Plus işlemci, 12GB RAM, 512GB depolama alanı ve 144Hz AMOLED ekran gibi özelliklere sahip olan telefon, premium bir cihaz olarak konumlanıyor. Ekim ayında tanıtılması planlanan telefon, Android 13 tabanlı MIUI 14 ile kutudan çıkacak.

Xiaomi 13T serisi için geri sayım başladı. Toplamda dört modele ev sahipliği yapması beklenen seri ile ilgili teknik detaylar da gelmeye başladı. Son olarak üst düzey özelliklere sahip Xiaomi 13T Pro modelinin özellikleri ortaya çıktı. Peki akıllı telefon kullanıcılara neler sunacak?

Xiaomi 13T Pro teknik özellikleri

Yaklaşan Xiaomi 13T Pro modeli kısa bir süre önce NBTC veri tabanında ortaya çıktı. Redmi K60 Ultra'nın Avrupa için yeniden markalanmış sürümü olması beklenen akıllı telefon MediaTek Dimensity 9200 Plus yongasından güç alacak. 4 nm mimariye sahip işlemci, 1x 3.0 GHz ARM Cortex-X3, 3x 2.85 GHz ARM Cortex-A715 ve 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Immortalis-G715 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Bunun dışında modelin Geekbench testlerinden sırasıyla (tek çekirdekli) 1289 puan ve (çok çekirdekli) testte 3921 puan aldığı belirtiliyor. Daha önce Amazon İngiltere'de sızdırılan Xiaomi 13T Pro, 12GB RAM ve 512GB dahili depolama alanına sahip varyant için 799 Sterlin (1015 dolar veya vergisiz 27 bin 648 TL) olarak fiyatlandırılacak. Bu fiyat, 13T Pro'yu premium bir cihaz konumuna getiriyor. Öte yandan, Xiaomi 13T'nin 599 Sterlin fiyat etiketine sahip olacağı bildirildi.

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Ek olarak, 13T Pro'nun kutudan Android 13 tabanlı MIUI 14 ile çıkacağı ifade ediliyor. Çinli üreticinin dört yıl boyunca güncelleme sunacağını düşünürsek, 13T Pro uzun yıllar boyunca güçlü bir seçenek olarak kalmaya devam edecek. Son olarak akıllı telefonun 6.67 inç boyutunda 144Hz AMOLED bir ekranla gelmesi ve 120W hızlı şarj destekli 5.000 mAh'lik bir pilden beslenmesi bekleniyor. Tanıtımı ise herhangi bir sorun çıkmaması halinde ekim ayında yapılacak.

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