Xiaomi 13T Pro Modelinin Kutu Açılımı

Xiaomi, yeni amiral gemisi olan 13T Pro modelinin kutu açılımını gerçekleştirdi. Leica iş birliğiyle geliştirilen kamera sistemi ve güçlü donanım özellikleriyle dikkat çeken telefon, kullanıcılarını etkilemeyi hedefliyor.

Xiaomi, yeni amiral gemileri 13T ve 13T Pro'yu bugün düzenlediği global etkinlikle tanıttı. Ülkemizde de önemli bir kullanıcı kitlesine sahip teknoloji devi, görünüşe göre iddialı bir şekilde geliyor. İçeriğimizde Xiaomi 13T Pro modelinin kutu açılımını gerçekleştirdik.

Xiaomi 13T Pro kutu açılımı!

Xiaomi, donanımıyla dikkatleri üzerine çeken bir modelle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Arka panele baktığımızda Leica ile olan iş birliğinin üst düzey ürününü görüyoruz. OIS destekli 50 Megapiksellik ana kameraya 50 Megapiksel telefoto kamera ve 12 Megapiksel ultra geniş kamera eşlik ediyor.

Xiaomi 13T Pro modelinin ön panelinde 144Hz yenileme hızına sahip FHD+ 6.67 inçlik AMOLED ekran yer alıyor. 68 milyar renk sunan DCI-P3 renk gamına sahip panel, en fazla 2600 nite kadar parlaklık sunuyor. Bağlantı tarafına baktığımızda ise Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve 5G gibi özellikleri görüyoruz.

Artık bileklikten daha fazlası: Xiaomi Band 8 tanıtıldı!

İşlemci tarafına baktığımızda MediaTek'in en güçlü oyuncularından MediaTek Dimensity 9200+ yer alıyor. İşlemcide 3,35 GHz'e kadar çıkan bir Arm Cortex-X3, 3,0 GHz'e kadar ulaşan üç Arm Cortex-A715 süper çekirdeği ve 2.0 GHz hızında dört Cortex-A510 verimlilik çekirdeği yer alıyor.

Akıllı telefonda 12GB LPDDR5X RAM 256GB ve 512GB'lık depolama seçenekleriyle eşleştiriliyor. Ek olarak 16GB LPDDR5X RAM 1TB depolamalı versiyonu da yer alıyor. Kutudan Android 13 tabanlı MIUI 14 ile gelecek olan modelin Xiaomi 120W HyperCharge ile beslenen 5.000 mAh bataryası bulunuyor.