Xiaomi 13T serisi için geri sayım başladı. Toplamda dört modele ev sahipliği yapması beklenen seri ile ilgili teknik detaylar da gelmeye başladı. Son olarak üst düzey özelliklere sahip Xiaomi 13T Pro modelinin kamera özellikleri ortaya çıktı. Peki akıllı telefon kullanıcılara fotoğrafçılık konusunda neler sunacak?

Xiaomi 13T Pro, Redmi K60 Ultra'nın ince ayarlı bir sürümü olacak

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Kacper Skrzypek, yaklaşan Xiaomi 13T Pro modelinin kamera özelliklerini gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefon kamera tarafında dün vitrine çıkan Redmi K60 Ultra'nın ince ayarlı bir versiyonu olacak.

Xiaomi 13T Pro'nun ön tarafında özçekimler ve görüntülü aramalar için 20 Megapiksel Sony IMX596 sensör mevcut olacak. Bilindiği üzere Redmi K60 Ultra'da da aynı lens kullanıldı.

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13T Pro'nun arka kamera kurulumunda Sony IMX707 50 Megapiksel ana kamera yer alacak. Öte yandan K60 Ultra'da Sony IMX800 50 Megapiksel birincil sensör yer aldığını belirtelim. Son olarak 13T Pro, Redmi amiral gemisinde bulunan 8 Megapiksel ve 2 Megapiksel sensörler yerine OmniVision OV13B ultra geniş kamera ve OV50D 50 Megapiksel telefoto kamerayla kullanıcıların karşısına çıkacak.