Xiaomi 13T Pro HyperOS Güncellemesi Yayınlandı

Geçtiğimiz eylül ayında kullanıma sunulan HyperOS arayüzünün dağıtımı devam ediyor. Son dönemde yavaş yavaş globaldeki modeller için de yayınlanmaya başlanan yeni yapı son olarak popüler bir Xiaomi modeline daha geldi. İşte HyperOS güncellemesi alan Xiaomi modeli!

Xiaomi 13T Pro HyperOS güncellemesi almaya başladı

HyperOS güncellemesi Avrupa'daki Xiaomi 13T Pro modelleri için kullanıma sunuldu. 1.0.3.0.UMLEUXM yapı numarasıyla gelen 5,8 GB boyutlarında olan yeni sürüm Aralık 2023 güvenlik ekini de beraberinde getiriyor.

Xiaomi kurucusu Lei Jun, geçtiğimiz haftalarda yaptığı paylaşımla HyperOS arayüzünün logosunun değiştiğini resmen duyurdu. Eskisine göre daha şık ve kompakt bir görünümle gelen yeni logo, dijital evrendeki fikirler ve bağlantılar gibi bir arada dönen noktalardan oluşan bir galaksi olarak tanımlanıyor. Aynı zamanda mora çalan renkleri de bünyesinde barındırıyor.

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Xiaomi HyperOS; yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'larla ile kilit ekranında daha fazla özelleştirme sunacağı görülüyor. Kontrol merkezi ise bir önceki sürüm MIUI 14'e kıyasla daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip olacak.

Uygulama simgeleri ise benzer, ancak genel tutarlılık artmış gibi duruyor.Yeni sürümle birlikte dikkat çeken bir diğer detay ise Xiaomi HyperOS'un telefonlarda kaplayacağı alan oldu. Çinli şirketin iddiasına göre yapı 8.75 GB boyutlarında ve rakiplerine göre depolama konusunda ciddi bir avantaj sağlıyor.

HyperOS, seleflerine kıyasla daha az güç tüketecek ve daha az belleklerde daha rahat çalışabilecek. Bu da özellikle Xiaomi'nin eski ve donanımsal açıdan yeterli olmayan ürünleri için bir açık kapı bıraktığı anlamına geliyor.

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