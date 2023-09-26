Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu 13T'nin özellikleri ve fiyatı hakkında bilgiler. 144 Hz yenileme hızı, 50 MP kamera ve 67W hızlı şarj gibi özelliklerle kullanıcılara sunuluyor.

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Xiaomi, uzun bir süredir iddialarla gündemden düşmeyen 13T serisini kısa bir süre önce vitrine çıkardı. Peki serinin standart modeli teknik özellik, tasarım ve fiyat gibi konularda kullanıcılara neler sunuyor? İşte Xiaomi 13T özellikleri ve fiyatı!

Xiaomi 13T özellikleri

Xiaomi 13T modelinde 6.67 inç 144 Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunan CrystalRes AMOLED bir panel yer alıyor. Ekran; 2600 nite kadar tepe parlaklığı, 1200 nite kadar yüksek parlaklık modu ve 68 milyar renkle yüzde 100 DCI-P3 renk gamutu sunuyor. Aynı zamanda Dolby Vision ve HDR10+ desteği de bulunuyor.

Akıllı telefonda kullanılan işlemci MediaTek Dimensity 8200-Ultra. 4 nm mimariye sahip yonga seti; Arm Mali-G610 GPU grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Önde 20 Megapiksellik f/2.2 diyafram aralığına sahip bir selfie sensörü yer alırken, arkada f/1.9 diyafram açıklığı sunan 1/1.28 inç boyutlarında OIS destekli 50 Megapiksel bir ana kamera karşımıza çıkıyor. Akıllı telefonda kullanılan diğer kameralar ise 50 Megapiksel telefoto ve 12 Megapiksel ultra geniş açı sensörü.

Akıllı telefonda 8/12 GB LPDDR5 RAM ve 256GB UFS 3.1 depolama mevcut olacak. Öte yandan kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzünü çalıştıracak. Son olarak 67W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh'lik bir pilden beslenecek. Şirketin buradaki iddiası ise pilin 42 dakikada tam şarj yapabilmesi.

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Xiaomi 13T fiyatı

Xiaomi 13T modeli yeşil, siyah ve mavi renk seçenekleriyle raflardaki yerini alıyor. Akıllı telefonun fiyat etiketleri ise şöyle;

12 GB RAM + 256 GB -25 bin 999 TL

Xiaomi'nin en yeni 13T serisini buraya tıklayarak Xiaomi'nin resmi sitesinden satın alabilirsiniz.

ÖzelliklerDeğerler BoyutlarMeadow Green, Black: 162.2mm x 75.7mm x 8.49mm / Alpine Blue: 162.2mm x 75.7mm x 8.62mmAğırlıkMeadow Green, Black: 197 gram / Alpine Blue: 193 gramMalzemeXiaomi BioComfort vegan deri/cam arka kapakEkran6.67 inç FHD+ 144Hz CrystalRes AMOLED ekranÇözünürlük2712 x 1220 piksel, 446 ppiEkran ParlaklığıHBM 1200 nit (tipik), 2600 nit (maksimum)Ekran ÖzellikleriDCI-P3 renk gamı, 68 milyar renkHDR DesteğiDolby Vision, HDR10+Dokunma Hassasiyeti480Hz'e kadar dokunma örnekleme hızıİşlemciMediaTek Dimensity 8200-Ultra (4nm üretim süreci)GPUArm Mali-G610 GPURAM8/12 GB LPDDR5 RAMDepolama256 GB UFS 3.1 depolamaİşletim SistemiMIUI 14 tabanlı Android 13Batarya Kapasitesi5000 mAh bataryaHızlı Şarj Desteği67W turbo şarjAna Kamera50 Megapiksel geniş açı kamera, 24mm Leica ana kameraTelefoto Kamera50 Megapiksel, 50mm Leica telefoto kameraUltra Geniş Kamera12 Megapiksel, 15mm Leica ultra geniş kameraÖn Kamera20 Megapiksel ön kameraKamera ÖzellikleriHDR, Gece Modu, Portre ModuSesÇift Hoparlör, Dolby Atmos desteğiBağlantıÇift SIM, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.4, 5G ve 4G

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