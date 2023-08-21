Xiaomi 13T'nin özellikleri lansman öncesi ortaya çıktı!

Xiaomi 13T serisi çok yakında kullanıcıların beğenisine sunulacak. Akıllı telefonlar son dönemde birçok sızıntı ve raporlar gündemde. Bu sayede nasıl bir performans sunacaklarına dair akıllarda çok fazla bir soru işareti yok. Son olarak serinin standart modelinin tam teknik özellikleri lansman öncesi ortaya çıktı.

Xiaomi 13T neler sunacak? – Özellikleri

Dealabs raporuna göre Xiaomi 13T, 446 ppi piksel yoğunluğuyla 1,5K çözünürlüklü 6,67 inç AMOLED bir panelle gelecek. Ayrıca 144 Hz yenileme hızını kullanıcılara sunacak.

Akıllı telefonda MediaTek Dimensity 8200-Ultra işlemcisi mevcut olacak. Bunun yanı sıra 8 GB RAM + 256 GB versiyonuyla satışa çıkacak. Öte yandan 120W hızlarında şarj olan 5000 mAh'lik bir pilden beslenecek.

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Cihazda Optik Görüntü Sabitleme (OIS) özellikli bir Leica 50 Megapiksellik ana kamera, 50 Megapiksel Leica 2x telefoto, 12 Megapiksel ultra geniş açılı lens ve 20 Megapiksel selfie kamerası mevcut. Tüm bunların yanı sıra 4K 30 FPS video kaydı yapabiliyor.

13T, çift SIM kart yuvasıyla birlikte gelecek ve Android 13'ü çalıştıracak. USB-C, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve NFC gibi kablosuz bağlantıları da destekleyecek. Telefon, suya ve toza dayanıklılık için ise IP68 standardının mevcut olacağını belirtelim. Son olarak akıllı telefonların 1 Eylül'de tanıtılacağı söyleniyor.

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