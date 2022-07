Xiaomi 13'ün tasarımında Galaxy S22 esintisi!

Xiaomi 12S serisinin geçtiğimiz hafta tanıtılmasının ardından tüm gözler Xiaomi 13 modellerine çevrildi. İlk olarak geçtiğimiz aylarda IMEI veri tabanında görünen akıllı telefonların daha sonra güç alacakları işlemci de belli oldu. Son olarak cihazların tasarım detayları da netleşmeye başladı.

Xiaomi 13, Galaxy S22'nin ekran tasarımını benimseyecek

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Ice Universe, yakında tanıtılması beklenen Xiaomi 13 serisinin ekran tasarımı hakkında dikkat çeken bir bilgi paylaştı. Buna göre akıllı telefonların panellerinde Galaxy S22'de karşımıza çıkan daha dar ve dört çerçevenin simetrik olduğu bir tasarım kullanılacak. Ayrıca 2K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızlarıyla gelecekler.

Bunun dışında ilk etapta Xiaomi 13 ve 13 Pro modellerini tanıtılması bekleniyor. Daha sonra 13X ve 13S gibi varyantların da ekleneceği belirtiliyor.

İşlemci tarafında ise Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 mevcut olacak. TSMC tarafından 4nm teknolojisi ile üretilecek işlemcide 1 adet ARM Cortex-X3, 2 adet ARM Cortex-A720, 2 adet ARM Cortex-A710 ve 3 adet ARM Cortex-A510 çekirdek kullanılacak. Grafik arabiriminde ise Adreno 740 yer alacak.

Telefonların tanıtım tarihi, selefi Xiaomi 12 ile benzer bir yol izleyecek. Digital Chat Station'a göre Xiaomi 13 ve 13 Pro, bu yılın sonlarına doğru, yani kasım ya da aralık ayında piyasaya sürülecek. İlk etapta Çin'de satışa çıkacak modeller, birkaç ay sonra globale de gelecek.

The Galaxy S22's four-bezel equal-width technology will be widely used in flagship mobile phones of major brands in 2023, including Xiaomi mi 13. — Ice universe (@UniverseIce) July 8, 2022

