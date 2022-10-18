Xiaomi 13'ün şarj hızları belli oldu!

Xiaomi için 2022 yılı bir hayli yoğun geçti. Çinli üretici bu süreçte sektördeki pazar payını daha da artırmak için her segmentten telefonuyla kullanıcıların karşısına çıktı. Bunun dışında henüz tanıtılmayan Xiaomi 13 serisi de sürekli gündemde. Cihazlarla ilgili halihazırda birçok sızıntı mevcut. Son olarak serinin standart modelinin şarj yetenekleri ortaya çıktı.

Xiaomi 13 3C veri tabanında göründü

Xiaomi 13, 2211133C model numarasıyla 3C veri tabanında ortaya çıktı. Buna göre akıllı telefon, selefinde olduğu gibi 67W şarj hızlarını destekleyecek. Tabii bu noktada cihazın daha yüksek hızları desteklemesi de bekleniyordu, ancak son gelişmeyle beraber bu beklenti sonuçsuz kaldı.

Önceki sızıntıları ele alırsak, seri selefine kıyasla daha ince çerçeveli 6.38 inç 120 Hz tazeleme hızısunan OLED panele sahip olacak. Aynı zamanda FHD+ ekran çözünürlüğüyle gelecek. Öte yandan 50 Megapiksel ana sensörün başı çektiği üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Akıllı telefonun arka panel tasarımıysa Xiaomi 11 Ultra'yı andırıyor.

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Xiaomi 13, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alacak. Yonga seti; selefinde olduğu gibi TSMC'nin 4 nm fabrikasyon sürecinden geçecek. Aynı zamanda bir adet Cortex X3, iki adet Cortex A720, iki adet A710 ve üç adet Cortex A510 çekirdeklerine ev sahipliği yapacak. Grafik tarafında ise Adreno 740 bizleri karşılayacak.

Son olarak serinin kasım ayında tanıtılacağı belirtiliyor. İlk etapta Çin'de satışa çıkacak seri daha sonra globale de gelecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Xiaomi 13 serisi, beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.