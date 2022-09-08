Xiaomi 13'ün ekranıyla ilgili önemli iddia!

Yakın zamanda tanıtılması beklenen Xiaomi 13 modelinin ekranıyla ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar!

Apple'ın dün akşam iPhone 14 serisini tanıtmasının ardından tüm gözler serinin rakiplerine çevrildi. Bu kapsamda ön plana önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi beklenen Xiaomi 13 serisi öne çıkıyor. Akıllı telefonlarla ilgili bugüne dek sınırlı sayıda bilgi paylaşıldı, ancak bu durum lansmanın yaklaşmasıyla büyük oranda değişti. Son olarak Xiaomi 13 ile ilgili önemli bir ekran iddiası ortaya atıldı.

Xiaomi 13 1.5K ekranla mı gelecek?

Sektörde sızıntılarıyla ön plana çıkan Digital Chat Station, Xiaomi 13 modelleri hakkında yeni detayları paylaştı. Buna göre Xiaomi 13, selefine göre daha ince çerçeveli 6.36 inç OLED panele sahip olacak. Aynı zamanda 1K veya 1.5K ekran çözünürlüğüyle gelecek. Station'un bu iddiası, akıllı telefonun mühendislik prototipinin teknik verilerine dayanıyor.

Tabii bu söylentinin ağustos başında kullanıcıların beğenisine sunulan Redmi K50 Ultra'nın 1.5K ekran çözünürlüğüyle geldiğini ele alırsak doğruluk payı taşıdığını söyleyebiliriz. Tabii en doğru bilginin yakında düzenlenecek tanıtım etkinliğinde açıklanacağını da belirtmekte fayda var.

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Xiaomi 13, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alacak. Yonga seti; selefinde olduğu gibi TSMC'nin 4 nm fabrikasyon sürecinden geçecek. Aynı zamanda bir adet Cortex X3, iki adet Cortex A720, iki adet A710 ve üç adet Cortex A510 çekirdeklerine ev sahipliği yapacak. Grafik tarafında ise Adreno 740 bizleri karşılayacak. Son olarak serinin kasım ayında tanıtılacağı belirtiliyor.

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