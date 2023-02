Xiaomi 13'ün Avrupa fiyatı belli oldu!

Xiaomi'nin geçtiğimiz aylarda Çin'de kullanıcıların beğenisine sunduğu Xiaomi 13 serisinin globale geliş tarihi en çok merak edilen konuların arasında. Akıllı telefonlar, 26 Şubat'ta Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak. Hatta Çinli üreticinin kullanıcılara bir sürpriz yaparak Xiaomi Civi 2'nin yeniden markalanmış sürümü olması beklenen Xiaomi 13 Lite modelini de vitrine çıkarması bekleniyor. Son olarak serinin standart modelinin fiyat etiketi belli oldu.

Xiaomi 13 5G Avrupa'da ne kadara satılacak?

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Roland Quandt, yaklaşan Xiaomi 13 modelinin Avrupa fiyat etiketini paylaştı. İddialar doğruysa, akıllı telefon globalde Çin'deki fiyatın neredeyse iki katına satılacak. Bu noktada 8 GB RAM + 256 GB depolamaya sahip versiyonun 999 euroya raflardaki yerini alması bekleniyor. Aynı varyant Çin'de 588 euroya satılıyor. Burada RAM ve depolama açısından daha farklı versiyonların da kullanıcılara sunulacağını belirtelim.

Xiaomi 13 5G 8/256GB will set you back a lovely 999 Euro in Germoney. Ooof. https://t.co/XkolXmiOhI pic.twitter.com/q1nQA7gn3Y — Roland Quandt (@rquandt) February 16, 2023

Quandt, henüz Pro modelin fiyat etiketleriyle ilgili herhangi bir detay paylaşmadı. Ayrıca aynı etkinlikte tanıtılması beklenen Xiaomi 13 Lite'ın 8 GB RAM + 128 GB depolamalı versiyonunun 499 euro fiyatla satışa çıkacağı belirtiliyor.

97 Euro fiyat etiketi: Xiaomi Redmi A2 teknik özellikleri belli oldu!

Xiaomi 13 özellikleri