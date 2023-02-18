Xiaomi 13'ün Avrupa fiyatı belli oldu!
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Sektörde sızıntılarıyla bilinen Roland Quandt, yaklaşan Xiaomi 13 modelinin Avrupa fiyat etiketini paylaştı.
Xiaomi'nin geçtiğimiz aylarda Çin'de kullanıcıların beğenisine sunduğu Xiaomi 13 serisinin globale geliş tarihi en çok merak edilen konuların arasında. Akıllı telefonlar, 26 Şubat'ta Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak. Hatta Çinli üreticinin kullanıcılara bir sürpriz yaparak Xiaomi Civi 2'nin yeniden markalanmış sürümü olması beklenen Xiaomi 13 Lite modelini de vitrine çıkarması bekleniyor. Son olarak serinin standart modelinin fiyat etiketi belli oldu.
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Sektörde sızıntılarıyla bilinen Roland Quandt, yaklaşan Xiaomi 13 modelinin Avrupa fiyat etiketini paylaştı. İddialar doğruysa, akıllı telefon globalde Çin'deki fiyatın neredeyse iki katına satılacak. Bu noktada 8 GB RAM + 256 GB depolamaya sahip versiyonun 999 euroya raflardaki yerini alması bekleniyor. Aynı varyant Çin'de 588 euroya satılıyor. Burada RAM ve depolama açısından daha farklı versiyonların da kullanıcılara sunulacağını belirtelim.
Quandt, henüz Pro modelin fiyat etiketleriyle ilgili herhangi bir detay paylaşmadı. Ayrıca aynı etkinlikte tanıtılması beklenen Xiaomi 13 Lite'ın 8 GB RAM + 128 GB depolamalı versiyonunun 499 euro fiyatla satışa çıkacağı belirtiliyor.
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Xiaomi 13 özellikleri
10 megapiksel, f/2.0 75mm (telefoto), 1/3.75¨, 1.0µm, PDAF, OIS, 3.2x optik yakınlaştırma; 12 megapiksel, f/2.2, 15mm, 120° (ultra geniş), 1/3.06¨, 1.12µm; Leica lens, Çift LED çift tonlu flaş, HDR, panoramaÖn kamera32 megapiksel, f/2,5, 26 mm (geniş), 0,7 µmİşletim sistemiAndroid 13 tabanlı MIUI 14RAM ve depolama seçenekleri128 GB depolama 8 GB RAM, 256 GB depolama 8 GB RAM, 256 GB depolama 12 GB RAMBataryaLi-Po 4500 mAh; 67 W kablolu, PD3.0, QC4, 50 W kablosuz, 10 W ters kablosuzFiyat550 eurodan başlayan fiyatlar Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!
İşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 2EkranOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1200 nit (HBM), 1900 nit (en yüksek); 6,36 inç; 1080 x 2400 pikselArka kamera50 megapiksel, f/1.8, 23mm (geniş), 1/1.49¨, 1.0µm, PDAF, OIS;
Çin Halk Cumhuriyeti Xiaomi Teknoloji Haberler
10 megapiksel, f/2.0 75mm (telefoto), 1/3.75¨, 1.0µm, PDAF, OIS, 3.2x optik yakınlaştırma;
12 megapiksel, f/2.2, 15mm, 120° (ultra geniş), 1/3.06¨, 1.12µm;
Leica lens, Çift LED çift tonlu flaş, HDR, panoramaÖn kamera32 megapiksel, f/2,5, 26 mm (geniş), 0,7 µmİşletim sistemiAndroid 13 tabanlı MIUI 14RAM ve depolama seçenekleri128 GB depolama 8 GB RAM, 256 GB depolama 8 GB RAM, 256 GB depolama 12 GB RAMBataryaLi-Po 4500 mAh; 67 W kablolu, PD3.0, QC4,
50 W kablosuz,
10 W ters kablosuzFiyat550 eurodan başlayan fiyatlar
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!