Xiaomi 13 Ultra tanıtım tarihi için kötü haber!

Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro modellerinin yer aldığı yeni seri geçen ay tanıtıldı. Teknoloji devi şirketin önümüzdeki ay da Çin yeni yılının başlaması ve bitişi arasında Xiaomi 13 Ultra modelini tanıtması bekleniyordu. Fakat bugün güvenilir kaynak tarafından açıklananan bilgilere göre bu pek de mümkün olmayacak. Peki, Xiaomi 13 Ultra tanıtım tarihi ne zaman ve teknik özellikleri neler olacak? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Xiaomi 13 Ultra, beklenenden daha geç sürede tanıtılacak

Xiaomi 13 Ultra, normal şartlarda Çin yeni yılının başlaması yani 22 Ocak tarihinden sonra kutlamaların bittiği döneme kadarki süreçte tanıtılacaktı. Fakat güvenilir teknoloji analisti Digital Station Chat'in aktardığı bilgilere göre akıllı telefon daha geç gelecek.

Başka bir Çinli kaynağın aktardığı bilgilere göre Xiaomi 13 Ultra modeli, mart sonunda ya da nisan başında görücüye çıkacak. Çünkü Çin'in yeni yıl döneminde aynı zamanda OPPO Find X6 ve Honor Magic5 serisi de tanıtılacak. Fakat bu verilen tarihin küresel sürüm için de geçerli olup olmadığı henüz belli değil.

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Xiaomi 13 Ultra modelinin tanıtım tarihi dışında ek olarak teknik özellikleri için de birtakım ön bilgiler mevcut. Xiaomi 13 Ultra, gücünü 4nm üretim sürecinden geçen Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alacak. Bu işlemci; bir adet 3.2GHz hızında Cortex-X3, dört adet 2.8GHz hızında Cortex-A715 ve üç adet 2.GHz hızında Cortex-A510 çekirdeklerine sahip.

Akıllı telefonda 50 Megapiksel ana olmak üzere dörtlü kamera kurulumu bekleniyor. 16 GB RAM 500GB/1TB dahili depolama seçenekleri Xiaomi 13 Ultra modelinden yine beklenen özellikler arasında yer alıyor.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Xiaomi 13 Ultra modelinin tanıtım tarihi sizce ne zaman olmalı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.