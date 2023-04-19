Xiaomi 13 Ultra tanıtıldı!

Xiaomi, bugün yeni amiral gemisi Xiaomi 13 Ultra serisi, Band 8 ve daha fazlasını tanıtacak. Yeşil Robot kanalımızdaki canlı yayında hep birlikte yeni cihazları yorumlayacağız.

Android ekosistemindeki önemli oyunculardan olan Xiaomi, bugün yeni amiral gemisi Xiaomi 13 Ultra serisi, Band 8 ve daha fazlasını tanıtacak. Yeşil Robot kanalımızdaki canlı yayında hep birlikte yeni cihazları yorumlayacağız.

Xiaomi 13 Ultra tanıtılıyor!

Xiaomi, bugün yeni amiral gemisi modeli Xiaomi 13 Ultra'yı tanıtacak. Cihaz, etkileyici özellikleri ve güçlü performansı ile dikkat çekiyor. Boyutları 163.18 x 74.64 x 9.57 mm olan cihazın kameraları ile birlikte kalınlığı 15.61 mm'ye ulaşıyor.

Xiaomi 13 Ultra, Qualcomm'un en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 2 yongasını kullanıyor ve 8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleriyle birlikte 256 GB ve 512 GB depolama alanı sunuyor. Ayrıca 4900 mAh kapasiteli bataryası, 90W hızlı kablolu şarj, 50W kablosuz şarj ve 10W ters kablosuz şarj desteği ile birlikte geliyor.

Xiaomi Pad 6 serisinin çıkış tarihi için ilk resmi açıklama yapıldı. Bir süredir sızıntı bilgileri ulaşan cihazın ekranı 6.7 inç boyutunda QHD+ çözünürlüğe sahip, 120 Hz yenileme hızı ve 1500 nit maksimum parlaklık sunan AMOLED LTPO 2.0 panel ile donatılmış durumda.

Kameraya gelince, Xiaomi Pad 6'nın 50 Megapiksel ana kamerası, 50 Megapiksel geniş açılı kamerası ve 50 Megapiksel periskop kamerası sayesinde oldukça başarılı sonuçlar ortaya koyması bekleniyor. Ayrıca, cihazın 32 Megapiksel özçekim kamerası da bulunuyor.

Xiaomi 13 Ultra'nın diğer özellikleri arasında 6.7 inçlik bir ekran, QHD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 522 ppi, 1.500 nit maksimum parlaklık, Android 13 tabanlı MIUI 14 işletim sistemi ve 4K 60 fps/8K 30 fps video kaydı desteği bulunuyor.