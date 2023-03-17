Xiaomi 13 Ultra'nın tanıtım tarihi ortaya çıktı!

Geçtiğimiz yıl tanıtılan Xiaomi 13 serisinin henüz kullanıcılarla buluşmayan Ultra modeli için geri sayım resmen başladı. Akıllı telefon yakında görücüye çıkacak ve sızıntılar sayesinde hakkındaki birçok detay halihazırda biliniyor. Model, son olarak TENAA veri tabanında ortaya çıktı. Bu da cihazın tanıtım tarihini büyük ölçüde netleştirdi. İşte Xiaomi 13 Ultra tanıtım tarihi!

İşte Xiaomi 13 Ultra tanıtım tarihi

Yaklaşan Xiaomi 13 Ultra, 2304FPN6DC model numarasıyla TENAA veri tabanında ortaya çıktı. Bu son gelişme özellikle cihazın çıkış tarihiyle ilgili akıllardaki soru işaretini büyük ölçüde kaldırdı. Son raporlara göre nisan ayında Çin'de bir Xiaomi etkinliği düzenlenecek ve Xiaomi 13 Ultra modeli başta olmak üzere Çinli üreticinin yeni ürünleri vitrine çıkacak. Öte yandan telefonun globale gelişi ise tahmini olarak mayıs ayında olacak.

Xiaomi 13 Ultra, QHD+ ve 120 Hz 6,73 inç E6 AMOLED kavisli kenarlı ekrana sahip olacak. Xiaomi 13 ve 13 Pro gibi, Ultra modelinin de Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolamaya sahip olması bekleniyor. En yüksek varyantıysa 16 GB RAM ve 256 GB depolama şeklinde olacak.

Akıllı telefonun 32 megapiksel ön kameraya sahip olması muhtemel. Arkada 50 megapiksel Sony IMX989 1 inç ana kamera, ultra geniş açı, telefoto ve periskop yakınlaştırma sensörlerinin yer aldığı ve Leica imzalı dörtlü kamera kurulumu bulunacak. Ayrıca kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzünü çalıştıracak.

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13 Ultra'nın 1 inçlik ana sensörün yanı sıra cihazın gimbal stabilizasyonuyla geleceği ifade ediliyor. Akıllı telefonda yer alacak dört sensörün de PDAF (faz algılama otomatik otofokus) ve dToF gibi teknolojilerle gelmesi kuvvetle muhtemel.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından akıllı telefonun selefi Xiaomi 12S Ultra'nın özellikleri şöyle;

İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1

Ekran: 6.73 inç, QHD+, 120 Hz, 522 ppi, 1.500 nit, AMOLED LTPO 2.0

RAM: 8GB/ 12 GB

Depolama: 256 GB/ 512 GB

Kamera: 50 Megapiksel ana (OIS ile)+48 Megapiksel geniş+48 Megapiksel periskop kamera (OIS ile)

Video kaydı: 4K 60 fps / 8K

Batarya: 4.860 mAh

Hızlı şarj: Quick Charge 4+ destekli 67W hızlı kablolu (15 dakikada yüzde 50), 50W kablosuz (15 dakikada yüzde 40) ve 10W ters kablosuz

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