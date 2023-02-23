Xiaomi 13 Ultra'nın kılıfı ortaya çıktı: Tasarımı nasıl olacak?

Yaklaşan Xiaomi 13 Ultra modelinin kılıfı ortaya çıktı. Bu sayede akıllı telefonun tasarımıyla ilgili herhangi bir soru işareti kalmadı.

Geçtiğimiz yıl tanıtılan Xiaomi 13 serisinin henüz kullanıcılarla buluşmayan Ultra modeli için geri sayım resmen başladı. Akıllı telefon yakında görücüye çıkacak ve sızıntılar sayesinde hakkındaki birçok detay halihazırda biliniyor. Son olarak modelin kılıfı ortaya çıktı ve böylelikle tasarımı kesinleşti. İşte Xiaomi 13 Ultra tasarımı!

Xiaomi 13 Ultra kılıfı ortaya çıktı

Xiaomi'nin üst düzey özelliklere sahip Ultra modeliyle ilgili son dönemde çeşitli bilinmezlikler var. Bilindiği üzere 2021'de tanıtılan Xiaomi 12 serisinde Ultra modeli yer almadı. Çinli şirket, bunun yerine 12 Ultra'yı pas geçerek geçtiğimiz yılın temmuz ayında 12S Ultra'yı kullanıcıların beğenisine sundu. Ancak telefon bu sefer de globale gelmedi ve bu durum kullanıcı cephesinde hayal kırıklığına neden oldu.

Bu yıl tanıtılacak Xiaomi 13 Ultra ile bu durum değişecek. Zira Xiaomi CEO'su Lei Jun'a göre akıllı telefon globalde de satışa çıkacak. Son olarak modelin kılıfı ortaya çıktı ve bu sayede tasarımıyla ilgili akıllarda bir soru işareti kalmadı. Bunun dışında kılıfın geçmiş sızıntılarla büyük ölçüde uyumlu olduğunu belirtelim.

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Xiaomi 13 Ultra, dairesel dörtlü bir kamera kurulumuyla gelecek. Aynı zamanda kamera adası selefinin aksine daha az çıkıntıya sahip olacak. Bunun dışında Leica logosu kamera modülünün tam ortasına konumlandırılıyor. Maalesef bugüne dek sızdırılan tüm görseller akıllı telefonun sadece arka panelini gösteriyor.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından Xiaomi 13 Ultra'nın selefi 12S Ultra'nın teknik özellikleri şöyle:

Xiaomi 12S Ultra teknik özellikleri

İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1

Ekran: 6.73 inç, QHD+, 120 Hz, 522 ppi, 1.500 nit, AMOLED LTPO 2.0

RAM: 8GB/ 12 GB

Depolama: 256 GB/ 512 GB

Kamera: 50 Megapiksel ana (OIS ile)+48 Megapiksel geniş+48 Megapiksel periskop kamera (OIS ile)

Video kaydı: 4K 60 fps / 8K

Batarya: 4.860 mAh

Hızlı şarj: Quick Charge 4+ destekli 67W hızlı kablolu (15 dakikada yüzde 50), 50W kablosuz (15 dakikada yüzde 40) ve 10W ters kablosuz

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