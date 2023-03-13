Xiaomi 13 Ultra'nın çıkış tarihi sızdırıldı!

Xiaomi 13 Ultra ile ilgili bilgiler ulaşmaya devam ediyor. Son söylentiler modelin çıkış tarihine ilişkin. İşte ayrıntılar...

Akıllı telefon dünyasının en önemli isimlerinden Xiaomi, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Xiaomi 13 serisini tanıtmıştı. Şirket, tanıttığı serilere aylar sonra yeni bir üye kazandırmayı gelenek haline getirdi. Aynı politika, Xiaomi 13 serisi için de geçerli oldu.

Xiaomi 13 Ultra, 6 Nisan'da tanıtılacak

Xiaomi'nin üst düzey özelliklere sahip Ultra modeliyle ilgili bilinmezlik ortamı, uzun bir süre devam etti. Önemli bir kaynak, modelin geleceği tarihe ilişkin bazı detaylar paylaştı. Buna göre Xiaomi 13 Ultra, şirketin 6 Nisan'da Çin'de gerçekleştireceği etkinlikle tanıtılacak. Model, Mayıs ayında da küresel pazarda boy gösterecek.

Öte yandan Xiaomi, modelinde kameraya önem verecek. Bir inçlik IMX989 ana kameraya ultra geniş açılı sensör, 3x portre telefoto ve periskop telefoto lensi kapsayan üç IMX858 lens eşlik edecek. Modelin işlemci koltuğunda Qualcomm'un amiral gemisi işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 2 yer alacak.

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Xiaomi 13 Ultra modelinin Samsung 2K E6 kavisli ekranla sahne alacağı gelen bilgiler arasında. 16 GB RAM'e sahip olması beklenen modelin 512 GB dahili depolama kullanacağı söyleniyor. Son olarak cihaz, 90W hızlı şarj özelliği ile gelecek.

Xiaomi 13 özellikleri