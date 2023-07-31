Xiaomi 13 Ultra'nın batarya performansı DxOMark tarafından test edildi. Telefon, ortalama 133 puan alarak 28. sıraya yerleşti. Bataryası 2 gün 8 saat dayanabiliyor ve hızlı şarj özellikleri bulunuyor.

Akıllı telefon pazarındaki hareketlilik sürüyor. Günden güne yeni bir modelin piyasaya sürüldüğü sektörde DxOMark gibi telefonlaXrı test ederek belirli standartlar altında kıyaslayan platformlar da sıklıkla karşımıza çıkıyor. Peki geçtiğimiz aylarda kullanıcıların beğenisine sunulan Xiaomi 13 Ultra'nın batarya performansı nasıl? DxOMark kısa bir süre önce bu soruyu yanıtladı!

Xiaomi 13 Ultra'nın batarya puanı

Xiaomi 13 Ultra modelinin batarya puanı belli oldu. DxOMark tarafından yapılan testlere göre akıllı telefon ortalama 133 puan alarak yirmi sekizinci sıradan kendine yer buldu. Bilindiği üzere akıllı telefonda 90W kablolu, 50W kablosuz ve 10W ters kablosuz şarj hızlarını destekleyen 5.000 mAh'lik bir pil var. Platforma göre bu batarya 2 gün 8 saat dayabiliyor. Ayrıca 0-80 arasını 29 dakikada, tam şarjı ise 49 dakikada tamamlıyor.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından Xiaomi 13 Ultra modelinin teknik özellikleri şöyle;

ÖzelliklerXiaomi 13 Ultra Boyut163.18×74.64×9.57mm (kamera ile kalınlık 15.61 mm)İşlemciSnapdragon 8 Gen 2Ekran6.73 inç, QHD+, 120 Hz, 522 ppi, <2600 nit, OLEDRAM12/16 GB, LPDDR5XDepolama256/512GB/1TB, UFS 4.0 (USB 3.2 destekli)Kamera-50 Megapiksel ana kamera (Hyper OIS ile), f/1.8, 23mm, 1 inç Sony IMX989 -50 Megapiksel geniş açı kamera, 12mm, f/1.9, Sony IMX858 -50 Megapiksel 5x periskop kamera (OIS ile), f/3.0, 120mm Sony IMX858 -50 Megapiksel 3.2x periskop kamera (OIS ile), f/1.8, 75mm, Sony IMX858Ön kamera32 Megapiksel özçekimVideo kaydı4K 60 fps/ 8K 30 fpsBatarya5.000 mAhHızlı şarj90 W hızlı kablolu, 50W kablosuz, 10W ters kablosuzİşletim sistemiAndroid 13 tabanlı MIUI 14Renk seçenekleriZeytin Yeşili, Profesyonel Siyahı, BeyazÇıkış tarihi18 Nisan

Güncelleme desteği biten Xiaomi modelleri – Güncel

Bunun dışında DxOMark'a göre en iyi pile sahip akıllı telefonlar listesi şöyle; (Ortalama)

Honor Magic 5 Lite 5G – 152 puan

Honor X7a – 147 puan

OPPO Reno 6 5G – 146 puan

realme GT Neo 2 5G – 144 puan

Honor X9a – 143 puan

Galaxy S23 Ultra (Snapdragon) – 142 puan

OPPO Reno 8 5G – 141 puan

Asus ROG Phone 6 – 140 puan

Oppo Reno 8 Lite 5G – 139 puan

Nubia Red Magic 8 Pro – 138 puan

OPPO A77 5G – 138 puan

Sony Xperia 10 IV – 138 puan

iPhone 13 Pro Max – 136 puan

OnePlus Nord CE 5G – 136 puan

Samsung Galaxy M51 – 136 puan

Vivo X80 Lite 5G – 136 puan

Vivo Y72 5G – 136 puan

Redmi Note 12 Pro 5G – 136 puan

Xiaomi 11T – 136 puan

Honor Magic4 Lite 5G – 135 puan

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kamera tarafındaki en başarılı akıllı telefon hangisi?