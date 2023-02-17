Xiaomi 13 Ultra için geri sayım: Tasarımı belli oldu!

Geçtiğimiz yıl tanıtılan Xiaomi 13 serisinin henüz kullanıcılarla buluşmayan Ultra modeli için geri sayım resmen başladı. Akıllı telefon yakında görücüye çıkacak ve sızıntılar sayesinde hakkındaki birçok detay halihazırda biliniyor. Son olarak modelin canlı görüntüsü paylaşıldı ve bu sayede tasarımı belli oldu. İşte Xiaomi 13 Ultra tasarımı!

Xiaomi 13 Ultra nasıl görünecek?

Yaklaşan Xiaomi 13 Ultra'nın canlı görüntüsü Çinli mikroblog sitesi Weibo'dan paylaşıldı. Görsel, akıllı telefonun tasarım açısından selefine benzer bir yol izleyeceğini gösteriyor, ancak yine de bazı önemli farklılıkların olduğunu belirtmekte fayda var.

Xiaomi 13 Ultra, dairesel dörtlü bir kamera kurulumuyla gelecek. Aynı zamanda kamera adası selefinin aksine daha az çıkıntıya sahip olacak. Bunun dışında Leica logosu kamera modülünün tam ortasına konumlandırılıyor. Maalesef sızdırılan görsel akıllı telefonun sadece arka panelini gösteriyor.

Xiaomi 13 Lite'ın tasarımı ortaya çıktı!

Sektörde sızıntılarıyla bilinen TechGoing, son zamanlarda Xiaomi 13 Ultra'nın ertelendiğiyle ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve telefonun en geç nisanda kullanıcıların beğenisine sunulacağını söyledi. Bunun dışında sızıntıda modelin fiyat etiketiyle ilgili detaylar da yer alıyor. Buna göre cihaz, selefi 12S Ultra'yla aynı başlangıç fiyat etiketine sahip olacak: 887 dolar.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından Xiaomi 13 Ultra'nın selefi 12S Ultra'nın teknik özellikleri şöyle:

Xiaomi 12S Ultra teknik özellikleri

İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1

Ekran: 6.73 inç, QHD+, 120 Hz, 522 ppi, 1.500 nit, AMOLED LTPO 2.0

RAM: 8GB/ 12 GB

Depolama: 256 GB/ 512 GB

Kamera: 50 Megapiksel ana (OIS ile)+48 Megapiksel geniş+48 Megapiksel periskop kamera (OIS ile)

Video kaydı: 4K 60 fps / 8K

Batarya: 4.860 mAh

Hızlı şarj: Quick Charge 4+ destekli 67W hızlı kablolu (15 dakikada yüzde 50), 50W kablosuz (15 dakikada yüzde 40) ve 10W ters kablosuz

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