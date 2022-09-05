Xiaomi 13 Ultra hakkında ilk bilgiler geldi!

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Xiaomi, geçtiğimiz aylarda tanıtılan 12S serisi ile uzunca bir süre gündemde kaldı. Şirket, serinin en güçlü modeli 12S Ultra'nın sadece Çin'e özel olacağını duyurması ile eleştirildi. Ancak şirketin CEO'su Lei Jun, bir süre sonra yaptığı yeni bir açıklamada eleştirilerin yerinde olduğunu ve bir sonraki modelin küresel pazarlarda da satışa çıkacağını birinci ağızdan duyurdu. Kısa süre önce Xiaomi 13 Ultra ile ilgili ilk bilgiler de geldi.

Xiaomi 13 Ultra kullanıcılara neler sunacak?

Lei Jun'un Xiaomi 13 Ultra'nın globalde satışa çıkacağını açıklamasının ardından sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, akıllı telefon hakkında edinmiş olduğu ilk bilgileri paylaştı. Buna göre şirketin bir sonraki amiral gemisi Leica imzalı 1 inçlik ana kamerayla kullanıcıların karşısına çıkacak.

Ana kamera 50 Megapiksel, telefoto ve ultra geniş açılı sensörler 48 Megapiksel çözünürlüğünde olacak. Tabii daha çok kamera performansına odaklanan akıllı telefonun nasıl bir performans sergilediğini de çıkış yaptıktan sonra hep birlikte göreceğiz.

Xiaomi CEO'su Lei Jun'dan Ultra modelleriyle ilgili beklenen açıklama geldi!

İşlemci tarafında önümüzdeki dönemlerde tanıtılması beklenen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 bizleri karşılayacak. Bunun dışında Xiaomi 13 Ultra modelinin şarj konusunda da kullanıcıları memnun edeceği gelen bilgiler arasında. Zira Digital Chat Station'a göre akıllı telefon, 200W hızlı şarjı destekleyecek. Burada pilin yaklaşık sekiz dakikada tam şarj olabileceğine vurgu yapılıyor.

Xiaomi 13 Ultra'nın tanıtım tarihiyle ilgili de bazı söylentiler söz konusu. Raporlar, akıllı telefonun serinin diğer modelleriyle birlikte kasım ayında vitrine çıkacağını söylüyor. Tabii bu noktada Xiaomi'den gelecek resmi açıklamayı beklemek daha doğru olacaktır.

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