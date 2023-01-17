Xiaomi 13 Ultra gerçekten gerekli mi?

Xiaomi, yeni 13 Serisi'ni geçtiğimiz ay tanıttı. Leica ile ortak geliştirilen kamerası ile öne çıkan Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro modelleri oldukça dikkat çekmiş durumda. Diğer yandan Çinli üretici amiral gemisi serisine yeni ve üst düzey bir model daha eklemeye hazırlanıyor.

Xiaomi 13 Ultra ne gibi farklılıklar sunabilir?

Yeni modellerinin tanıtımını Çin'de gerçekleştiren Xiaomi, global lansmanı ise önümüzdeki ay yapmayı planlıyor. 27 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek olan MWC 2023 etkinliği ile 13 Serisi'nün uluslarası lansmanı yapılacak. Gelen bilgilere göre Xiaomi, bir ay sonra ise 13 Ultra'nın üzerindeki örtüleri kaldıracak.

Xiaomi 13 Pro'nun hemen ardından 13 Ultra'nın da tanıtılacak olması bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. 13 Ultra'nın hali hazırda bir amiral gemisinin sunabileceği tüm özellikleri içerisinde barındıran 13 Pro'dan ne gibi farklar sunacağı merak konusu.

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Karşılaştırmak gerekirse, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12S Ultra'dan 7 ay önce piyasaya sürülmüştü. Böylelikle 12 Pro, Snapdragon 8 Gen 1 ile gelirken Ultra, güncellenmiş 8+ Gen 1 ile donatılabilmişti. Aynı zamanda 12S Ultra, Xiaomi'nin Leica ile iş birliği yaptığı bu ilk telefondu. Bu nedenle iki model arasında önemli bir kamera farkı da bulunuyordu.

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda 12 Pro ve Ultra modelleri arasında ciddi farklar olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Nisan ayında tanıtılacak olası bir 13 Ultra modelinin ne gibi farklılar sunabileceğinden ise emin değiliz.

Mevcut Xiaomi 13 ve 13 Pro modellerinde zaten en yeni Snapdragon 8 Gen 2 işlemcileri ve Leica ile ortaklaşa geliştirilen kamera teknolojisi bulunuyor. Ayrıca 13 Pro modelinde 12S Ultra'dan tanıdığımız periskop yakınlaştırma özelliği de bulunuyor.

Hal böyleyken 13 Ultra'nın farklı bir model olarak ne gibi yenilikler sunabileceği tartışmaya oldukça açık. Henüz Snapdragon'dan da yeni işlemci haberi gelmemişken, Xiaomi 13 Ultra'nın sunacağı yenilikleri merakla bekliyoruz. Peki siz Xiaomi 13 Ultra'nın sunabileceği yenilikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.