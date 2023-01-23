Xiaomi 13 UItra için geri sayım: IMEI veri tabanında ortaya çıktı

Geçen ay tanıtılan Xiaomi 13 serisi, özellikle fotoğrafçılık gibi konulara odaklanan Ultra modeli olmadan vitrine çıktı. Bilindiği üzere geçen yıl tanıtılan Xiaomi 12S Ultra Çin'e özel olması gibi birçok nedenden dolayı kullanıcıların tepkisini çekti. Ancak bu durum önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen Xiaomi 13 Ultra ile büyük ölçüde değişecek ve cihaz globalde de satışa çıkacak. Son olarak akıllı telefonla ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Model, IMEI veri tabanında ortaya çıktı.

Xiaomi 13 Ultra IMEI veri tabanında

Uzunca bir süredir iddialarla gündemden düşmeyen Xiaomi 13 Ultra, 2304FPN6DG ve 2304FPN6DC model numarasıyla IMEI veri tabanında göründü. Bilindiği üzere bir cihazın bu gibi platformlarda ortaya çıkması tanıtım etkinliğinin yakında olduğunu bir göstergesi. İddialara göre yaklaşan amiral gemisi telefonu henüz resmi bir açıklama olmamasına rağmen nisan ayında kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Sektörde sızıntılarıyla bilinen TechGoing, son zamanlarda telefonun ertelendiğiyle ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve telefonun en geç nisanda kullanıcıların beğenisine sunulacağını söyledi. Bunun dışında sızıntıda modelin fiyat etiketiyle ilgili detaylar da yer alıyor. Buna göre cihaz, selefi 12S Ultra'yla aynı başlangıç fiyat etiketine sahip olacak: 887 dolar.

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Kullanıcılara fikir vermesi açısından cihazın selefi 12S Ultra'nın teknik özellikleri şöyle:

Xiaomi 12S Ultra teknik özellikleri

İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1

Ekran: 6.73 inç, QHD+, 120 Hz, 522 ppi, 1.500 nit, AMOLED LTPO 2.0

RAM: 8GB/ 12 GB

Depolama: 256 GB/ 512 GB

Kamera: 50 Megapiksel ana (OIS ile)+48 Megapiksel geniş+48 Megapiksel periskop kamera (OIS ile)

Video kaydı: 4K 60 fps / 8K

Batarya: 4.860 mAh

Hızlı şarj: Quick Charge 4+ destekli 67W hızlı kablolu (15 dakikada yüzde 50), 50W kablosuz (15 dakikada yüzde 40) ve 10W ters kablosuz

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