Xiaomi 13 serisiyle ilgili ezber bozan gelişme!

Weibo'da ortaya çıkan son görseller Xiaomi'nin Xiaomi 13 serisini pas geçtiğini ve direkt olarak Xiaomi 14'ü tanıtacağını iddia ediyor.

Xiaomi, çok yakında en yeni amiral gemisi serisi Xiaomi 13 ile kullanıcı karşısına çıkacak. Cihazlarla ilgili bugüne dek birçok iddia ve sızıntı ortaya atıldı. Hatta kısa bir süre önce serinin Pro modeli kanlı canlı görüntülendi ve tasarımı da büyük ölçüde belli oldu. Ancak bugün seriyle ilgili ezber bozan bir gelişme yaşandı. Buna göre Çinli üretici isimlendirme konusunda kullanıcılara bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor.

Önümüzdeki ay Xiaomi 13 yerine 14 çıkacak iddiası

Önceki serilerin isimleri ele alındığında Çinli şirketin yaklaşan amiral gemisi modellerinin Xiaomi 13 çatısı altında geleceği tahmin ediliyordu. Ancak Weibo'da ortaya çıkan son görseller bu durumun tam tersini gösteriyor. Buna göre önümüzdeki ay tanıtılması beklenen telefonlar Xiaomi 14 etiketiyle çıkış yapacak.

Bu noktada Xiaomi 14'ün perakende kutularından oluşan bir kartonun görüntüsü şimdi Weibo'da sıklıkla paylaşılıyor. Bunun dışında bir diğer görsel ise akıllı telefonun hem ismini hem de kilit özelliklerini gözler önüne seriyor.

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2211133C model numarasına sahip Xiaomi 14, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yongasından güç alacak. 4 nm teknolojisiyle üretilecek işlemcide 1 adet 3.19GHz ARM Cortex-X3, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A715, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A710 ve 3 adet 2.0GHz ARM Cortex-A510 çekirdek kullanılacak. Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2'de Ray Tracing teknolojisini destekleyen Adreno 740 grafik arabirimine yer verecek.

Sızdırılan görsele baktığımızda cihazın 12 GB RAM ile geleceğini söylemek mümkün. Tabii burada farklı opsiyonların kullanıcılara sunulması da kuvvetle muhtemel. Ayrıca Android 13 tabanlı MIUI 14.0.2.0 sürümünü çalıştırıyor. Aynı zamanda Ekim 2022 güvenlik ekinin modelde mevcut olduğunu belirtelim.

Xiaomi, ilgili görsellerin iddia ettiği isim değişikliği durumunu henüz doğrulamadı. Ancak şirkete yakın kaynaklar, Çinli üreticinin bazı inançlarda uğursuz olarak kabul edilen 13 sayısı nedeniyle Xiaomi 13 serisini pas geçtiğini iddia ediyor.

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