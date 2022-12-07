Xiaomi 13 serisinin yeni tanıtım tarihi ortaya çıktı!

1 Aralık'ta tanıtılması planlanan, ancak etkinlikten birkaç gün önce hakkında erteleme kararı verilen Xiaomi 13 serisiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bilindiği üzere yeni serinin ertelenme kararının ardında eski Çin lideri Jiang Zemin'in hayatını kaybetmesi yatıyor. Durum böyle olunca Çinli şirket akıllı telefonları bilinmeyen bir tarihe erteledi. Yeni modellerle ilgili bugüne dek yeni bir tarih de verilmedi. Ancak bu durum kısa süre önce değişti demek mümkün. Zira Xiaomi 13 serisinin vitrine çıkacağı yeni tarih mi Store uygulamasında ortaya çıktı.

Xiaomi 13 serisi ne zaman tanıtılacak?

Xiaomi 13 serisiyle ilgili bugüne dek birçok sızıntı ve iddia ortaya atıldı. Bu sayede akıllı telefonların nasıl bir performans sunacağı konusunda akıllarda çok fazla soru işaretleri kalmadı. Tabii geçtiğimiz haftaki erteleme kararının ardından şu an için en çok merak edilen konuların başında yeni serinin tanıtım tarihi geliyor.

Xiaomi 13 serisinin yeni tanıtım tarihi mi Store'da ortaya çıktı. Weibo'da dolaşan ekran görüntülerine göre akıllı telefonlar 11 Aralık 2022'de kullanıcıların karşısına çıkacak. Aynı etkinlikte MIU 14, Xiaomi Watch S2, Xiaomi Buds 4 ve şirketin ilk masaüstü bilgisayarı olacak Xiaomi Mini Host gibi ürünler de tanıtılacak.

Fotoğraf makinesi gibi! İşte Xiaomi 13 Ultra'nın kamera özellikleri

Geçmiş sızıntılara göre Xiaomi 13; 6.36 inç FHD+ 120 Hz E6 AMOLED ve 13 Pro ise 2K çözünürlüklü, 120 Hz yenileme hızı ve 1920 Hz PWM karartma sunan daha büyük bir 6.73 inç E6 AMOLED panelle kullanıcıların karşısına çıkacak. Ayrıca iki cihazda da maksimum 1.900 nit parlaklık sunulacak. Normal modelin düz ve Pro'nun ise kavisli bir ekranla geleceğini de belirtelim.

İşlemci tarafındaysa geçtiğimiz haftalarda vitrine çıkan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yer alacak. 4 nm teknolojisiyle üretilecek işlemcide 1 adet 3.19 GHz ARM Cortex-X3, 2 adet 2.8 GHz ARM Cortex-A715, 2 adet 2.8 GHz ARM Cortex-A710 ve 3 adet 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdek kullanıyor. Qualcomm, yonga setinde Ray Tracing teknolojisini destekleyen Adreno 740 grafik arabirimine yer veriyor.

Xiaomi 13 Pro 2210132C looks meh. – Snapdragon 8 Gen 2 – Android 13 MIUI 14 – 8GB RAM pic.twitter.com/sotIt0SUhL — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) November 30, 2022

Xiaomi 13'ün arka kamera kurulumunda 50 Megapiksel Sony IMX800 ana, 12 Megapiksel ultra geniş açı ve 10 Megapiksel telefoto sensörleri bulunacak. 13 Pro ise 50 Megapiksel Sony IMX989 ana, 50 Megapiksel Samsung JN1 ultra geniş açı ve 50 Megapiksel Samsung JN1 telefoto kameralarıyla donatılacak.

Xiaomi 13, 67W kablolu şarj desteği taşıyan 4.500 mAh'lik bir bataryaya sahip olacak.13 Pro, 120W hızlarında şarj olabilen 4.820 mAh'lik bir pile sahip olacak. Her iki telefon da Surge G1 şarj koruma çipiyle gelecek ve 50W kablosuz şarj ve 10W ters kablosuz şarj desteğiyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

Cihazların depolama ve RAM detayları tam olarak belli değil. Ancak geçmiş sızıntıları ele alırsak standart modelin 8 GB ve Pro'nun ise 8/12 GB RAM seçenekleriyle geleceğini söylemek mümkün. Öte yandan 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçeneklerinin mevcut olması kuvvetle muhtemel.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Akıllı telefonlar beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.