Xiaomi 13 serisinin tasarımı belli oldu!

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Xiaomi, çok yakında en yeni amiral gemisi serisi Xiaomi 13 ile kullanıcı karşısına çıkacak. Cihazlarla ilgili bugüne dek birçok iddia ve sızıntı ortaya çıktı. Hatta kısa bir süre önce serinin Pro modeli kanlı canlı görüntülendi ve ön tasarımı da büyük ölçüde belli oldu. Bugün bu sızıntılara bir yenisi eklendi. Serinin ön ve arka tasarımları belli oldu.

Xiaomi 13 tasarımı ortaya çıktı

Akıllı telefonların tanıtım tarihlerinin yaklaşmasıyla teknik özelliklerinden tasarımlarına birçok detay belli olmaya başladı. Son olarak kısa süre önce sızdırılan yeni bir poster modellerin tasarımlarını büyük oranda gözler önüne serdi.

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki bu görsel henüz şirket tarafından doğrulanmadı, ancak Pro modelle ilgili ortaya çıkan sızıntının hemen ardından paylaşılması ve ilk sızıntıyı doğrulaması da büyük ölçüde gerçek olduğunu gösteriyor.

Xiaomi 13 Pro kanlı canlı görüntülendi

Görsele baktığımızda ise Xiaomi 13 Pro'nun kavisli ve standart modelin düz bir ekranla kullanıcı karşısına çıkacağını söyleyebiliriz. Aynı zamanda her iki modelin de sağ tarafında ses açma kapama ve güç düğmesi yer alıyor.

Akıllı telefonlar dikdörtgen kamera kurulumuna sahip olacak. Ayrıca görselde muhtemelen 1 inçlik devasa bir sensörün olduğunu belirtelim. Bunun yanında LED flaş ile birlikte iki yardımcı sensör de cihazlarda yer alıyor.

Önceki sızıntıları ele alırsak, seri selefine kıyasla daha ince çerçeveli 6.36 inç 120 Hz tazeleme hızı OLED panele sahip olacak. Aynı zamanda 1.5K ekran çözünürlüğüyle gelecek.

Xiaomi 13, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alacak. Yonga seti; selefinde olduğu gibi TSMC'nin 4 nm fabrikasyon sürecinden geçecek. Aynı zamanda bir adet Cortex X3, iki adet Cortex A720, iki adet A710 ve üç adet Cortex A510 çekirdeklerine ev sahipliği yapacak. Grafik tarafında ise Adreno 740 bizleri karşılayacak. Son olarak serinin kasım ayında tanıtılacağı belirtiliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Xiaomi 13 serisi, beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.