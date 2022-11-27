Xiaomi 13 serisinin tanıtım tarihi sonunda ortaya çıktı

2022'nin en çok beklenen akıllı telefonları arasında yer alan Xiaomi 13 serisi için geri sayım başladı. Modellerle ilgili bugüne dek birçok iddia ve sızıntı ortaya çıktı. Böylelikle kullanıcıların akıllarında performans ve tasarım gibi detaylarda herhangi bir soru işareti kalmadı. Cihazların tanıtım tarihi de akıllardaki soru işaretlerinden birisiydi. Ancak bu da kısa bir süre önce ortadan kalktı. Zira Xiaomi 13 serisinin vitrine çıkacağı tarih sonunda belli oldu.

Xiaomi 13 serisi ne zaman tanıtılacak?

Xiaomi 13 ve 13 Pro hakkındaki sızıntılar son zamanlarda büyük ölçüde arttı. Geçmiş sızıntılar telefonların aralık ayı içerisinde tanıtılacağını iddia etti, ancak bu noktada net bir tarih verilmedi. Öte yandan şirket de yeni nesil premium serisiyle ilgili teknik özellik, tasarım ve çıkış tarihi gibi detaylar konusunda sessizliğini korudu. Ancak bu durum kısa bir süre önce değişti demek mümkün. Zira sektörde sızıntılarıyla ön plana çıkan Youtuber Sahil Karoul, Xiaomi 13 serisinin 1 Aralık'ta Çin'de vitrine çıkacağını resmen duyurdu.

Exclusive : Xiaomi 13 Series (14) launching on December 1 in china #Xiaomi #Xiaomi13Series pic.twitter.com/2UgvA7l0tt — Sahil Karoul (@KaroulSahil) November 25, 2022

Xiaomi 13, ilk olarak Çin'de tanıtılacak ve daha sonra globaldeki kullanıcıların da beğenisine sunulacak. Bu noktada ilk etapta standart ve Pro modelin çıkış yapması, üst düzey özelliklere sahip Ultra'nın ise ilerleyen dönemlerde gelmesi kuvvetle muhtemel. Bunun dışında Sahil Karoul'un paylaşımına baktığımızda standart modelin mavi ve kahverengi tonlarındaki renk seçenekleriyle geleceğini de belirtelim.

Önceki serilerin isimleri ele alındığında Çinli şirketin yaklaşan amiral gemisi modellerinin Xiaomi 13 çatısı altında geleceği tahmin ediliyor. Ancak Weibo'da ortaya çıkan son görseller bu durumun tam tersini gösteriyor. Buna göre önümüzdeki ay tanıtılması beklenen telefonların Xiaomi 14 etiketiyle çıkış yapması ihtimaller dahilinde. Bu noktada Sahil Karoul da son dönemdeki sızıntılar eşliğinde yapmış olduğu Twitter paylaşımında Xiaomi 13'e ek olarak parantez işaretiyle "14" sayısına yer verdi.

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