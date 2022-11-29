Xiaomi 13 serisinin işlemcisi resmen açıklandı!

Xiaomi 13 serisinin hangi işlemci ile geleceği kısa bir süre önce belli oldu. Peki cihazların güç alacağı yonga hangisi?

2022'nin en çok beklenen akıllı telefonlarından birisi de Xiaomi 13 demek mümkün. Modellerle ilgili bugüne dek sayısız sızıntı ortaya çıktı. Bu sayede performans ve tasarım gibi konularda akıllarda soru işareti kalmadı. Çinli üretici dün cihazların tanıtım tarihini doğrularken, kısa süre önce de işlemcilerini netleştirdi.

Xiaomi 13 serisi hangi işlemci ile gelecek?

Xiaomi 13 serisi 1 Aralık'ta kullanıcıların beğenisine sunulacak. Çinli şirket, bir süre önce Weibo'dan paylaştığı görsellerle akıllı telefonların güç alacağı işlemcileri de açıkladı. Buna göre cihazlar önceki sızıntılarla doğru orantlı olarak Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2'den güç alacaklar.

4 nm teknolojisiyle üretilecek yonga setinde 1 adet 3.19 GHz ARM Cortex-X3, 2 adet 2.8 GHz ARM Cortex-A715, 2 adet 2.8 GHz ARM Cortex-A710 ve 3 adet 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdek kullanıyor. Qualcomm, yonga setinde Ray Tracing teknolojisini destekleyen Adreno 740 grafik arabirimine yer veriyor.

Yeni işlemci, selefine oranla yüzde 30 performans artışı sağlayacak. Enerji verimliliğinde ise yeni modelin yüzde 40 daha iyi performans göstereceği açıklandı. Qualcomm, yeni işlemcisinde yapay zeka yeteneklerinin bir üst seviyeye çıkarıldığının altını çizdi. Doğal dil işleme (NLP) işlemlerinde anlık veri akışı sağlanabilecek. Bir başka deyişle kullanıcıların konuşmaları anlık olarak diğer dillere çevrilebilecek.

Xiaomi 13 [Frame]?? pic.twitter.com/LSowG6z9Ti — Ramãn Siñgh (@Raman_Singh8) November 28, 2022

Xiaomi 13'ün tahmin edilen özellikleri

Ekran: 6,28 inç

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (Kesinleşti)

Kamera: 50 megapiksel + 13 megapiksel + 5 megapiksel

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 128 GB

Batarya özellikleri: 67W hızlı şarj destekli 4.500 mAh pil

İşletim sistemi: Android 13, MIUI 14

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Xiaomi 13, beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.