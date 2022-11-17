Resmi açıklama henüz gelmemiş olsa da önemli kaynaklar Xiaomi 13 serisi çıkış tarihini paylaştı. İşte tüm bilinenler...

Akıllı telefon dünyasının en önemli isimlerinden Xiaomi amiral gemisi telefonu için hazırlanıyor. Şirket, geçtiğimiz hafta Xiaomi 12T serisini piyasaya sürmüştü. Biraz gecikme yaşayan Xiaomi 13 serisinin çıkış tarihi belli oldu.

Xiaomi 13 serisi, 1 Aralık'ta tanıtılıyor

Xiaomi, amiral gemisi modellerini Kasım ayında piyasaya sürmeyi hedefliyordu. Şirket, bazı belirli planlar doğrultusunda kesin tarihi açıklamak üzere. Kartikey Singh isimli kaynak Xiaomi 13 serisi için çıkış tarihini paylaştı. Resmi paylaşımın eli kulağında olduğunu belirten kaynak kişi, tanıtım 1 Aralık gününü işaret etti.

Sızıntı kaynağına göre Xiaomi'nin bir de sürprizi var. Şirket, 1 Aralık'ta Xiaomi 13 serisi ile birlikte yüksek ihtimalle MIUI 14'ü tanıtacak. Öte yandan Xiaomi son dönemde serideki önemli oyuncusunu sona saklayan bir politika izliyor. Yani Xiaomi 13 Ultra'nın diğer modellere göre biraz daha geç piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Serinin işlemci koltuğunda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2'nin olması bekleniyor. 4 farklı renk seçeneğiyle gelecek Xiaomi 13, Sony IMX989 sensörüyle piyasaya sürülecek. Ayrıca daha önce sızdırılan görsellere bakılırsa şirket, Leica ile işbirliğine devam ediyor.

Sızdırılan bilgiler ışığında şekillenen Xiaomi 13 Pro özellikleri

Ekran: 6.7¨ E6 2K LTPO, 120 Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

RAM seçenekleri: 8 ve 12GB RAM

Depolama seçenekleri: 128 GB, 256 GB, 512GB

Ana kamera: 50 megapiksel (1¨ IMX989) + 50 megapiksel (UW) + 50 megapiksel (Tele)

Ön kamera: 32 megapiksel

İşletim sistemi: Android 13, MIUI 14

Batarya özellikleri: 4,800mAh batarya, 120W hızlı şarj

Renkler: siyah, beyaz, yeşil, pembe