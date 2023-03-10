Xiaomi 13 serisi Türkiye'de satışa çıktı: 300 euro daha ucuz!

Geçtiğimiz ayın sonunda global lansmanı yapılan Xiaomi 13, 13 Lite ve 13 Pro modellerinin Türkiye fiyatı belli oldu.

Xiaomi, 26 Şubat'ta Barselona/İspanya'da düzenlediği etkinlikte yeni akıllı telefonlarını tanıttı. Bu cihazların bir kısmını geçtiğimiz aylarda Asya etkinliğinde de gördük. Bugün ise Türkiye'de satışa sunuldu. İşte Xiaomi 13 Lite, 13 ve 13 Pro fiyatı …

Xiaomi 13 serisi satışa çıktı: Türkiye'ye özel fiyatlandırma!

Xiaomi, geçtiğimiz ayın sonunda düzenlediği etkinlikte şirketin en gelişmiş kamera sistemine sahip ve Android tarafındaki en güçlü işlemciyi kullanan 13 Pro modeli başta olmak üzere tüm seriyi global pazarda satışa sundu.

Fakat cihazların fiyatları beklenenden daha yüksek oldu. Örneğin Xiaomi 12 modeli geçtiğimiz yıl 899 euro fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Xiaomi 13 ise 100 euro kadar zamlanarak 999 euro fiyat etiketiyle Avrupa'da satışa sunuldu.

Xiaomi 13 Lite ön inceleme!

Peki Türkiye'de durum nasıl? Sizler için satışa sunulan 3 modelin de kalem kalem vergilerini ve euro bazından ülkemize giriş fiyatını inceliyoruz. Fakat bu detaylara geçmeden önce Xiaomi 13 Lite, 13 ve 13 Pro için açıklanan fiyatlara bakalım.

Xiaomi 13 Lite, 13 ve 13 Pro fiyatı

Xiaomi 13 Lite – 8/256 GB: 15 bin 999 TL

Xiaomi 13 – 12/256 GB: 28 bin 599 TL

Xiaomi 13 Pro – 12/512 GB: 38 bin 999 TL

Not: Şu anda Xiaomi'nin kendi sitesinden bu cihazları alan kişilere 1000 TL'ye varan ekosistem ürünü hediye ediliyor.

Xiaomi 13 serisi Türkiye'ye kaç euro üzerinden geldi?

Xiaomi 13 Lite:

İlk olarak Xiaomi 13 Lite modeline bakalım. Bu cihaz Avrupa'da 499 euro fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu da Türkiye'de vergiler dahil 19 bin 657 TL'ye satılması gerektiğini söylüyor. Fakat Xiaomi, ülkemiz için özel fiyatlandırma politikası izlediği için yaklaşık 100 euro daha ucuza, yani 406 euroluk etiketle cihazı getirdi.

Vergisiz fiyat: 406 euro – 8 bin 140 TL

Kültür Bakanlığı payı (yüzde 1): 81 TL

TRT Bandrol ücreti (yüzde 10): 814 TL

ÖTV (yüzde 50): 4 bin 519 TL

KDV (yüzde 18): 2 bin 441 TL

Toplam vergi (yüzde 96.47): 7 bin 854 TL

Satış fiyatı: 15 bin 999 TL

Xiaomi 13:

Xiaomi 13 modeli haberimizin başında da belirttiğimiz gibi globalde zamlanan modeller arasında. Şu anda Avrupa'da 999 euro fiyat etiketiyle satılıyor. Bu meblağ üzerinden ülkemize gelmiş olsa fiyatının 39 bin 353 TL olması gerekirdi. Ancak Xiaomi, 726 euro üzerinden Türkiye'de satışa sundu. İşte detayları…

Vergisiz fiyat: 726 euro – 14 bin 556 TL

Kültür Bakanlığı payı (yüzde 1): 146 TL

TRT Bandrol ücreti (yüzde 10): 1.456 TL

ÖTV (yüzde 50): 8 bin 79 TL

KDV (yüzde 18): 4 bin 363 TL

Toplam vergi (yüzde 96.47): 14 bin 42 TL

Satış fiyatı: 28 bin 599 TL

Xiaomi 13 Pro:

Xiaomi 13 Pro, şirketin Leica işbirliği ile ön plana çıkardığı ve kamera alanında en iyiler listesine adını yazdıran bir model oldu. Bu cihaz için açıklanan 1.299 euro satış fiyatı, tüm dünyada pahalı sayılıyor. Bu da ülkemizde vergiler dahil 51 bin 171 TL'ye denk geliyor. Fakat Türkiye'ye 310 euro daha ucuza, 990 euro etiketle getirildi. İşte detayları…