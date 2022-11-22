Xiaomi 13 Pro ile ilgili yeni detaylar geldi!

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Xiaomi, yakında en yeni amiral gemisi serisi Xiaomi 13 ile kullanıcı karşısına çıkacak. Cihazlarla ilgili bugüne dek birçok iddia ve sızıntı ortaya çıktı. Hatta kısa bir süre önce serinin Pro modeli kanlı canlı görüntülendi ve ön tasarımı da büyük ölçüde belli oldu. Cihazın şimdi de arka panel tasarımı netleşti.

Xiaomi 13 Pro tasarımı ortaya çıktı

Bilindiği üzere eylülde yaklaşan Xiaomi 13 Pro modelinin ön panel tasarımı sızdırıldı. Ancak cihazın arka kısmının nasıl görüneceğine dair herhangi bir detay ortaya çıkmadı. Bu durum kısa bir süre önce değişti. Zira modelin tasarımı "Onleaks" tarafından sızdırıldı. Buna göre akıllı telefonda 11 Ultra'yı andıran, ancak daha küçük bir kamera kurulumu yer alacak. Ayrıca Xiaomi ile Leica arasındaki ortaklık yeni modelerde de devam edecek.

Xiaomi 13 Pro, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yongasından güç alacak. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide bir adet 3.19 GHz ARM Cortex-X3, iki adet 2.8 GHz ARM Cortex-A715, iki adet 2.8 GHz ARM Cortex-A710 ve 3 adet 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdek kullanılacak. Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2'de Ray Tracing teknolojisini destekleyen Adreno 740 grafik arabirimine yer veriyor.

Xiaomi 13 serisiyle ilgili ezber bozan gelişme!

Önceki sızıntıları ele aldığımızda akıllı telefonun 6.7 inç 120 Hz tazeleme hızı OLED E6 panele sahip olması kuvvetle muhtemel. Aynı zamanda 2K ekran çözünürlüğüyle geleceği belirtiliyor. Bunun dışında Sony IMX989 birincil kamerayla kullanıcıların karşısına çıkacak. Son olarak kutudan Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzüyle çıkacağını belirtelim.

Xiaomi 13 Pro iddia edilen özellikleri

Ekran: 6.7¨ E6 2K LTPO, 120 Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

RAM seçenekleri: 8 ve 12GB RAM

Depolama seçenekleri: 128 GB, 256 GB, 512 GB

Ana kamera: 50 megapiksel (1¨ IMX989) + 50 megapiksel (UW) + 50 megapiksel (Tele)

Ön kamera: 32 megapiksel

İşletim sistemi: Android 13, MIUI 14

Batarya özellikleri: 4,800mAh batarya, 120W hızlı şarj

Renkler: siyah, beyaz, yeşil, pembe

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Xiaomi 13 serisi, beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.