Xiaomi 13, performans testinde göründü! İşte sonuçlar

Xiaomi, bu sene bitmeden Aralık ayının başında yeni amiral gemisi modellerinin içinde olduğu Xiaomi 13 serisini pazara çıkaracak. Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro modellerinden oluşacak serinin kilit teknik özellikleri belli olmaya başladı. Seride yer alan Xiaomi 13 modeli bugün Geekbench performans testinde görüldü. Akıllı telefon için GeekBench performans testinin sonuçları için habere hep birlikte göz atalım.

Xiaomi 13, Geekbench performans testi sonuçları!

Xiaomi 13, gücünü 4 nm üretim sürecinden geçen Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alacak. İşlemci; bir adet 3.19 GHz ARM Cortex-X3, iki adet 2.8 GHz ARM Cortex-A715, iki adet 2.8 GHz ARM Cortex-A710 ve üç adet 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerini kullanıyor. Ek olarak grafik ihtiyacını da Ray Tracing teknolojisi ile desteklenen Adreno 740 ile sağlıyor.

Xiaomi 13, Geekbench'in tek çekirdekli performans testinden 1497 puan, çok çekirdekli testinden ise 5089 puan aldı.

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Akıllı telefon; 6.38 inç büyüklüğünde, 120 Hz ekran yenileme hızında FullHD+ kalitesinde bir OLED ekranla karşımıza çıkacak. Xiaomi 11 Ultra'ya benzeyen arka panel tasarımında 50 Megapiksel ana sensör başta olmak üzere üçlü kamera kurulumu yer olacak.

Xiaomi 13, selefi modelinde olduğu gibi 67W hızlı şarjla desteklenecek. Ayrıca ek olarak telefon, Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzüyle kutudan çıkacak. 1 Aralık tarihinde tanıtılması beklenen cihazın dört farklı renkte gelmesi bekleniyor. Telefonun fiyat etiketiyle ilgili bir bilgi ise şu anda gündemde yok.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Xiaomi 13 modelinin Geekbench performans testi sonuçlarını nasıl buldunuz ve telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.